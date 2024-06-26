Бронь від мобілізації тепер відображається у 'Резерв+': як оновити документ

Актуальний статус бронювання тепер відображається у 340 000 громадян у додатку "Резерв+".

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Бронь від мобілізації тепер відображається у "Резерв+"/ колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, dev.ua

Статус бронювання від мобілізації тепер відображається у застосунку "Резерв+" – Міністерство оборони України цифровізувало паперові бронювання.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook. Вона зазначила, що актуальний статус бронювання тепер відображається у 340 000 громадян у додатку "Резерв+".

У той же час вона зазначила, що, на жаль, відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг" залишається високим.

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"Цифрова команда Міністерства зробила неможливе можливим. Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру "Оберіг". Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян", – написала Черногоренко.

Для того, щоб оновити документ, потрібно виконати наступні кроки:

Натиснути три крапки справа від документу,

Обрати "оновити документ",

Після цього буде видно актуальний статус.

Чорногоренко заначила, що якщо бронювання було лише на папері, то тепер статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку. Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було – новий термін має відобразитись в "Резерв+".

"Що робити, якщо ваша бронь не з'явилась в Резерв+? Частину наказів про бронювання нам не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в "Резерв+", – додала Черногоренко.

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Закон про мобілізацію в Україні/ Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні – останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти у ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Вже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Наразі відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову.

Також раніше повідомлялося, що військово-обліковий документ з QR-кодом видаватимуть у ЦНАП – за ним не доведеться йти у ТЦК. Українці можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у будь-якому ЦНАПі за 15 хвилин.

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