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Мобілізація жінок в Україні: експерт вказав на важливий нюанс

Юрій Берендій
25 листопада 2024, 01:30
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Спроби збільшення чисельності армії без її механізації та створення нових видів озброєння не принесе успіху у війні з РФ, вважає аналітик.
Мобілізація жінок в Україні: експерт вказав на важливий нюанс
Експерт вказав на важливий нюанс щодо мобілізації жінок / Колаж Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Про що сказав Загородній:

  • Україна має визначити стратегію війни з Росією
  • Воювати з Росією "в лоб" призведе лише до значних втрат
  • Для успіху у війні Ураїні необхідна механізація та нові види зброї

Україна має визначитися зі стратегією війни, враховуючи чисельну перевагу Росії. Як зазначив політичний і економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді, скільки б Україна не мобілізувала людей, включаючи жінок, російських солдатів завжди буде більше. Лобова боротьба з таким противником лише призведе до великих втрат і виснаження ресурсів.

На його думку, ключем до перемоги є механізація армії та перенесення бойових дій на територію Росії. Лише за таких умов можна розраховувати на перемогу України в короткостроковій перспективі.

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"Це означає, що краще перенавчати людей для роботи над створенням зброї, зокрема ракет. Потрібно залучати до цього процесу жінок, чоловіків і навіть підлітків через технікуми. Створювати масово зброю, дрони, вибухівку і все, що може бити по території Росії. Тільки це здатне привести до хороших результатів", - вказує він.

Загородній зазначає, що спроби збільшити чисельність мобілізованих є безперспективними. Він відзначає, що кількість населення Росії та її мобілізаційний потенціал є значно більшими за українські. До того ж Росія має змогу залучати найманців, тому на полі бою їх завжди буде більше.

"Єдиний спосіб нівелювати цю чисельну перевагу - механізація, нові види зброї, інвестиції в наукові розробки. Ці зусилля мають призвести до того, щоб, наприклад, на одного росіянина припадало три дрони, які точно його досягнуть. Або щоб удари завдавалися, поки російські солдати ще на своїй території: людина приходить у казарму за 500 кілометрів від фронту, а туди вже прилітає ракета - і немає ні казарми, ні мобілізованого", - зазначає експерт.

На його думку, успіх можливий лише за іншого підходу. Загородній вважає, що дискусії про чисельність армії є хибними. Армія — це лише один з елементів оборони, тоді як основна робота має виконуватись у тилу. Проте, як він наголошує, з організацією тилу в Україні наразі існують серйозні проблеми.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пропозиції народних депутатів щодо ліквідації ТЦК та СП виглядають щонайменше необґрунтованими та шкодять національній безпеці й обороноздатності України. Про це заявив Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS News наголосив, що основною проблемою для України на фронті є нестача солдатів, а не зброї, і Київ має посилити мобілізаційні зусилля.

Водночас, відповідно до закону, усі військовозобов’язані жінки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК. Як зазначили у Кременчуцькому районному ТЦК і СП, примусова мобілізація жінок не передбачена. Їхнє залучення до лав ЗСУ можливе виключно за власним бажанням.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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