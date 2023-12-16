'Ресурси, грабіж та мародерство': росіяни розграбовують промислові об'єкти на Запоріжжі

На окупованій території Запорізької області росіяни вивозять лом з заводів й відправляють до РФ.

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Окупанти вивозять лом з заводів й відправляють до РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com / GeneralStaff.ua

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти продовжують грабувати промислові об’єкти. Вони вивозять лом з заводів із території України до Росії. Про це повідомив Центр національного спротиву.

З даними ЦНС, грабіж здійснюється "підрядниками" за участю військових Збройних Сил РФ. Росіяни вивозять лом з території заводів до РФ через порт у Бердянську.

"Це і є справжня мета окупації - ресурси, грабіж та мародерство з подальшим нав’язуванням "російської культури", переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення", - зазначили в ЦНС. відео дня

Грабіж є однією з основних цілей окупації, спрямованих на здобуття ресурсів та подальше насильствене нав'язування "російської культури".

Центр національного спротиву закликав місцевих жителів надавати інформацію про ворога, саботувати його дії та співпрацювати з Силами оборони для звільнення територій.

Ситуація на ТОТ

Як раніше повідомляв Главред, 28 листопада, в тимчасово окупованій території Херсонської області пролунав потужний вибух. Українські військові вдарили по будівлі у селі Ювілейне, де проходила нарада окупантів.

Нагадаємо, у результаті атаки на окупаційний "відділ поліції" РФ у Херсонській області 4 поліцейських, включаючи "начальника тилу" і "заступника начальника відділу", були знищені. Крім цього, ще 17 осіб отримали поранення.

Також полковник ЗСУ в запасі і льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що заява Володимира Путіна про відсутність інтересу РФ до територій інших країн може бути спробою "прикрити" майбутню втечу окупантів з території України.

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