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У Путіна злякалися ельфійської мови і оголосили про серйозну загрозу

Андрій Ганчук
16 грудня 2023, 18:02
У Росії живе понад 12 тисяч осіб, які вважають, що представляють так звану ельфійську народність, сказав російський політик Андрій Худолєєв.
Худолєєв, Росія
У Росії є вчителі, які викладають ельфійську мову - Худолєєв / Колаж: Главред, фото: Рада при президенті РФ з міжнаціональних відносин, ua.depositphotos.com

У країні-агресорі Росія молодь все більше цікавиться вигаданою ельфійською мовою. Така "мова" є "загрозою", оскільки навіть в Яндекс Перекладачі є ельфійська, але немає реальних мов багатьох народів, які проживають у російській державі. Про це заявив член ради при президенті РФ з міжнаціональних відносин Андрій Худолєєв.

Як повідомляє Ura.ru, під час форуму Багатонаціональна молодь Зауралля він поскаржився, що, мовляв, при останньому переписі населення в Росії офіційно зафіксували так звану ельфійську народність, представниками якої себе вважають трохи більше 12 тисяч осіб.

За його словами, є навіть вчителі, які викладають ельфійську мову. Ситуація "загрозлива".

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"Я б цю тему не підняв, але в кожному місті знаходжу вчителів, які мені кажуть, що у них є діти, які вивчають ельфійську мову. Я тепер в іграшки не граю, вважаю це серйозною загрозою", - вважає політик.

Також Андрій Худолєєв підкреслив, що ельфійська мова є навіть в Яндекс перекладачі, тоді як там немає реальних мов багатьох народів, які живуть у РФ.

Хто такі ельфи і що таке ельфійська мова

Ельфи - вигаданий народ, який фігурує у фольклорі германо-скандинавських і кельтських народів. Уявлення про ельфів можуть бути абсолютно різні, саме тому сучасне уявлення про них сформовано, в основному, британським письменником-фантастом Джоном Толкіном і його послідовниками.

У відомих на весь світ творах Володар кілець і Хоббіт, або Туди і назад Толкін представив ельфійський мову, яку він сам і вигадав. За основу він взяв фінську мову. Серед фанатів творчості Толкіна чимало тих, хто намагається вивчати мову ельфів і говорити нею.

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