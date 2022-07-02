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Хакери з РФ зухвало погрожували Литовській залізниці: їх відправили слідом за російським кораблем

2 липня 2022, 13:21

Російські кібершахраї невдало "оскаржили" транзитну блокаду Калінінграда.

Хакери Литва російський корабель
Хакерів з Росії послала на три літери Литовська залізниця / Колаж Вікіпедія, ua.depositphotos.com, Reuters

Компанія Литовські залізниці LTG отримала лист з погрозами від якоїсь "спільноти російських хакерів". Вони закликали залізничників, мовляв, чинити тиск на владу для скасування заборони транзиту товарів до Калінінграду. У іншому випадку обіцяли "перетворити Литву на ІТ-резервацію". Однак компанія у відповідь послала їх слідом за російським військовим кораблем.

Представник LTG Мантас Дубаускас на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував історію про те, як російські хакери намагалися погрожувати компанії Литовські залізниці. Вони написали компанії листа з, мовляв, "настійною рекомендацією" чинити тиск на Вільнюс, щоб влада, мовляв, скасувала заборону транзиту товарів до Калінінградської області.

читайте такожУ Росії вибухнули погрозою напасти на Литву через транзитну блокаду КалінінградаУ разі невиконання вимог вони погрожували "перетворити Литву на IT-резервацію", а інформаційну структуру цілої країни нібито занурити в кам'яний вік.

У LTG відповіли на погрози офіційним листом. Порадили відправитися в напрямку російського військового корабля.

"У відповідь на ваше звернення до компанії LTG чинити тиск на уряд Литви з метою скасування санкцій ЄС на транзит російських вантажів до Калінінградської області інформуємо: так зване "співтовариство російських хакерів" – йди "[три букви] (неценз.)",- підкреслюється в повідомленні.

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Погрози Росії на адресу Литви через блокаду Калінінграда

У зв'язку з санкціями Євросоюзу проти Росії Литва 18 червня ухвалила рішення припинити транзит певних російських товарів до Калінінградської області. Губернатор Антон Аліханов заявив, що заборона Вільнюса поширилася приблизно на 50% всіх вантажів, які привозилися до області з інших регіонів РФ. Фактично Калінінград потрапив у сухопутну блокаду.

Голова комісії Ради Федерації РФ із захисту державного суверенітету Андрій Клімов сказав, що у Москви, мовляв, з'явилася можливість врегулювати питання зупинки транзиту вантажів до Калінінградської області так званими "будь-якими обраними шляхами".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія дійсно здатна напасти на Литву. За словами полковника ЗСУ, країни Балтії, особливо Литва та Естонія, можуть бути схильні до провокацій з боку Москви.

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