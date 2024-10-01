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"Брати не всіх підряд": у ВР заявили про потребу зниження призовного віку

Юлія Закрепа
1 жовтня 2024, 21:44
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Роман Костенко вважає, що в Україні потрібно вживати радикальних заходів із мобілізацією.
'Брати не всіх підряд': у ВР заявили про потребу зниження призовного віку
Мобілізацію в Україні можуть змінити / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, УНІАН

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що в Україні ситуація з мобілізацією пішла на спад відносно попередніх місяців.

"Потрібно вживати заходів. Вони можуть для когось звучати радикально. Ми повинні розуміти, що у такому темпі дуже складно утримувати рівень мобілізації. Потрібно, щоб верховний головкомандувач, міністр оборони брали відповідальність, просили нардепів і разом використовували різні методи. Це мотивація, зниження призовного віку, мотивування різних категорій населення йти на контракт. Якщо ми в такому темпі будемо "спускати на гальмах", то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус. А якщо ще й Росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити. Це дуже серйозне питання", - розповів Костенко в інтерв'ю Radio NV.

Депутат наголосив, що необхідно брати в армію потрібних людей, а не всіх підряд. Адже мобілізують "обмежено придатних", а на полі бою "нікого немає".

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"Найбільша проблема в тому, що ми набираємо всіх підряд, а потім... У нас велика армія, а на полі бою нікого немає, адже набираємо обмежено придатних", - сказав Костенко.

'Брати не всіх підряд': у ВР заявили про потребу зниження призовного віку
Що відомо про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50. Федір Веніславський повідомив, що в Україні діє директива, яка дозволяє долучати до Сил оборони чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням - їх фактично відмовляються брати.

Рустем Умєров заявив про те, що мобілізація в Україні за рік збільшилася втричі. Глава Міноборони уточнив, що наступним кроком стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Зараз відомство вже працює над цим.

Водночас у ТЦК повідомили, що відстрочка від мобілізації діятиме тільки до 9 листопада. Це стосується, зокрема, тих, хто отримали документ у вересні чи жовтні - після 9 листопада їм теж доведеться проходити процедуру знову. Для продовження строку дії відстрочки варто подати на розгляд комісії заяву.

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