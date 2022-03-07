"Брала Берлін, а полягла в Україні": ЗСУ на Донбасі розгромили елітну дивізію російських окупантів

Війна в Україні / Reuters

За десять діб повномасштабного вторгнення 150-та мотострілецька дивізія Збройних сил РФ втратила щонайменше 7 своїх батальйонних тактичних груп.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, військове командування України нагадує, що 150-та мотострілецька Ідрицько - Берлінська ордена Кутузова дивізія мала славну історію і традиції-підрозділ у 1945 році брав участь у штурмі Рейхстагу, а штурмовий прапор формування було встановлено над будівлею уряду Третього Рейху.

Однак, як зазначають у штабі ООС, проблеми в окупантів почалися після повномасштабного вторгнення в нашу країну.

У підрозділі для ведення бойових дій сформували батальйонні тактичні групи, які діяли разом з армійськими корпусами "Л/ДНР", однак це не врятувало 150-ту дивізію від колосальних втрат.

Втрати 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ в Україні:

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26 лютого - знищено близько 550 військовослужбовців. Залишки двох БТГр протягом наступних двох діб невеликими групами виходили в район командного пункту, але без бойової техніки.

26 лютого - дві БТГр втратили близько 800 військовослужбовців пораненими і вбитими. Крім того, був ліквідований командир полку Олександр Ісайкін.

3 березня - з'явилася інформація про загибель командира дивізії генерал-майора Олега Мітяєва.

4 березня - при спробі штурму Маріуполя був знищений танковий батальйон, а в живих залишилися 4 військовослужбовців.

5 березня - з лав 150-ї дивізії звільнено понад 150 військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях в Україні.

7 березня - в госпіталі Ростова-на-Дону очікується прибуття понад 200 загиблих військовослужбовців.

За даними пресцентру штабу ООС, з моменту вторгнення окупантів в районі відповідальності ОТУ "Схід" щонайменше 7 батальйонних тактичних груп ворога втратили боєздатність.

Війна в Україну 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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