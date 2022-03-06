"Поглиблює і подвоює ставки": у США не бачать ознак, що Путін готовий закінчити війну дипломатично

Ентоні Блінкен / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін не збирається закінчувати війну дипломатичним шляхом.

В інтерв'ю CNN він зазначив, що Штати хотіли б бачити ознаки того, що президент Путін готовий дипломатично покласти край цій агресії.

"Зараз ми цього не бачимо. Він розмовляв по телефону з президентом Франції Макроном кілька днів тому, і, судячи з усього, за словами французів, він поглиблює і подвоює ставки", - сказав Блінкен.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон провів 6 березня телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він висловив свою стурбованість ризиками для ядерної безпеки, і закликав Путіна зупинити військові дії.

Також повідомлялося, що на Банковій заявили, що президент Володимир Зеленський готовий особисто зустрінеться з президентом РФ Путіним. Зазначається, що президент Зеленський висловив готовність до прямих переговорів.

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