Бійня в Маріуполі: партизани розстріляли й зарізали шістьох росіян – міськрада

Поруч з тілами знищених окупантів був знайдений портрет російського диктатора Володимира Путіна.

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У Маріуполі ліквідують військових РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/mariupolrada, Facebook / backandalive

У захопленому РФ Маріуполі Донецької області невідомі знищили ще кілька російських окупантів.

"У тимчасово окупованому Маріуполі за кілька днів загинули 6 військових РФ", - йдеться в повідомленні Маріупольської міськради.

Зазначається, що за повідомленнями прокремлівських пропагандистів, двох окупантів (один з них - офіцер) застрелили на вулицях Маріуполя.

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"Загиблим стріляли в потилицю. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Їх зарізали, перед смертю всі загиблі вживали алкоголь", - наголошується в повідомленні.

Крім того, поруч з тілами був знайдений портрет російського диктатора Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного з убитих було написано: "Ідіть!".

Разом з тим російські пропагандисти не виключають, що в Маріуполі може діяти нова група партизанів.

Раніше повідомлялося про те, що у Маріуполі підірвали авто окупанта-поліцейського. У Маріуполі підірвали автомобіль поліцейського-окупанта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Маріуполі збільшилася кількість нових могил. Це можуть бути перепоховання загиблих маріупольців під час блокади 2022 року.

РФ масово перекидає резерви через Маріуполь до Бердянська. Андрющенко повідомив, що росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольський район.

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