Бійня на Південмаші: до Рябчука наскочило начальство з НГУ, спливла несподівана версія

Артем Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

Стало відомо про те, що слідчі Держбюро розслідувань дозволили представникам Нацгвардії відвідати в СІЗО Артемія Рябчука, затриманого після розстрілу п'яти осіб у Дніпрі на Південмаші.

Адвокат затриманого Таміла Ульянова називає подібні дозволи неправомірними, пише Obozrevatel.

На думку захисту, на затриманого намагаються "натиснути" і вивести якихось осіб з-під удару.

"Сторона захисту вважає, що такі дії свідчать не тільки про тиск на нашого підзахисного Артемія Рябчука, але і є прямим способом впливу на хід досудового слідства", — заявила Ульянова. "Слідство намагається" покривати "тих, хто дійсно винен у цих злочинах", - додала адвокат.

Незважаючи на отриманий дозвіл, керівникам Рябчука з числа представників Нацгвардії не вдалося зустрітися з колишнім підлеглим, оскільки затриманий відмовився виходити до відвідувачів.

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Дозвіл на відвідування Рябчука в СІЗО отримали заступник директора Департаменту персоналу Нацгвардії Євген Павелко, перший заступник командира 1-го стрілецького батальйону — начальник штабу Назар Науменко, заступник начальника відділу Департаменту персоналу МВС В'ячеслав Губенко.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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