БМП окупантів згоріли на роботі / скріншот

Бійці спецназу Альфа одним ударом знищили одразу три БМП росіян на харківському напрямку.

Як повідомляє пресслужба СБУ, спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем зі 120-мм міномета.

"Ще три спалені БМП на харківському напрямку - робота спеців ЦСО "А" СБУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, після удару по цілях сталася детонація боєкомплекту.

Після удару по цілях сталася детонація боєкомплекту / скріншот

Як повідомляв Главред, 16 жовтня захисники України знищили на південному напрямку російський зенітний ракетний комплекс Тор, вартість якого оцінюється приблизно в 50-60 мільйонів доларів. Ворожа система протиповітряної та протиракетної оборони перетворилася на купу металу всього після одного прицільного потужного удару.

2 листопада бійці Збройних сил України знищили повітряну ціль російських окупантів за допомогою зенітно-ракетного комплексу Оса. ЗРК Оса успішно вразила ціль противника в повітряному просторі України.

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