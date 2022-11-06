Спецпризначенці виявили місце скупчення техніки на харківському напрямку та знищили цілі вогнем зі 120-мм міномета.
Бійці спецназу Альфа одним ударом знищили одразу три БМП росіян на харківському напрямку.
Як повідомляє пресслужба СБУ, спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем зі 120-мм міномета.
"Ще три спалені БМП на харківському напрямку - робота спеців ЦСО "А" СБУ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають військові, після удару по цілях сталася детонація боєкомплекту.
Як повідомляв Главред, 16 жовтня захисники України знищили на південному напрямку російський зенітний ракетний комплекс Тор, вартість якого оцінюється приблизно в 50-60 мільйонів доларів. Ворожа система протиповітряної та протиракетної оборони перетворилася на купу металу всього після одного прицільного потужного удару.
2 листопада бійці Збройних сил України знищили повітряну ціль російських окупантів за допомогою зенітно-ракетного комплексу Оса. ЗРК Оса успішно вразила ціль противника в повітряному просторі України.
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