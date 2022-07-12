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Потужні вибухи та чорний дим: під Мелітополем підірвали базу з технікою окупантів РФ

12 липня 2022, 14:32

Жителі поблизу Мирного почули близько 25 вибухів, після цього почалася пожежа.

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Під Мелітополем підірвана база окупантів РФ / pixabay.com

У селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області горить захоплена окупантами РФ база військової частини.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

"За інформацією місцевих жителів, горить база військової частини МНС в селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - зазначив мер.

Він додав, що наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів.

"З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємося на Хороші новини! Віримо в ЗСУ", - написав Федоров.

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Раніше в ОК Південь повідомили про знищення чотирьох складів з боєприпасами ворога у різних районах Херсонської області.

11 липня радник голови Херсонської ОВВА повідомив, що в Новій Каховці знищено ще один російський склад з боєприпасами, і "це означає, що ЗСУ близько".

Того ж дня в ОК Південь повідомили, що Південний регіон України залишається пріоритетним напрямком захоплення для окупантів, про що свідчить посилення артилерійської активності ворога на лінії зіткнення на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

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новини Мелітополя Запорізька область війна Росії та України
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