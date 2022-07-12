Потужні вибухи та чорний дим: під Мелітополем підірвали базу з технікою окупантів РФ

Під Мелітополем підірвана база окупантів РФ / pixabay.com

У селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області горить захоплена окупантами РФ база військової частини.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

"За інформацією місцевих жителів, горить база військової частини МНС в селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - зазначив мер.

Він додав, що наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів.

"З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємося на Хороші новини! Віримо в ЗСУ", - написав Федоров.

Раніше в ОК Південь повідомили про знищення чотирьох складів з боєприпасами ворога у різних районах Херсонської області.

11 липня радник голови Херсонської ОВВА повідомив, що в Новій Каховці знищено ще один російський склад з боєприпасами, і "це означає, що ЗСУ близько".

Того ж дня в ОК Південь повідомили, що Південний регіон України залишається пріоритетним напрямком захоплення для окупантів, про що свідчить посилення артилерійської активності ворога на лінії зіткнення на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

читайте такожЗалп HIMARS під Шахтарськом "обезголовив" елітну дивізію ВДВ РФ

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте ще: