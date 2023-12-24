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У Зеленського назвали головні умови і ймовірні терміни вступу України в НАТО

Олексій Тесля
24 грудня 2023, 09:40
Триває "синхронізація" ЗСУ зі стандартами НАТО, нагадав Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк розповів про перспективи вступу України до НАТО / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook м. Подоляка

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував перспективи вступу України до НАТО.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу FREEДОМ, Україна зможе вступити в НАТО тільки всією своєю територією після війни з Росією.

Коментуючи ідеї про заморожування війни і вступу в НАТО вільної частини України, представник ОП пояснив, що таке рішення все одно призведе до війни НАТО проти РФ, тому що росіяни рано чи пізно відновили б свої спроби захопити решту України.

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"Усі ці запропоновані теоретичні моделі відірвані від реальності. Ми сьогодні не маємо конкретної пропозиції - вступайте в НАТО, припустимо, в осяжній перспективі, рік-два. Є пропозиція - вступайте в НАТО після перемоги у війні з РФ. Але під час війни ніхто вам такої пропозиції не озвучить. Це очевидно", - розповів він.

Дорожня карта вступу України до НАТО

Співрозмовник нагадав, що на сьогодні Україна має "певні домовленості" з НАТО, є "військовий пакет" і консультативна допомога від Альянсу. Також триває "синхронізація" ЗСУ зі стандартами НАТО.

Крім того, існують "дуже конкретні" політичні домовленості — зараз їх "закріплюють" юридично.

"Є позиція генерального секретаря НАТО Столтенберга, який чітко говорить, що Україна стане невід'ємною частиною НАТО, але коли Україна закінчить цю війну справедливим фіналом. Тому Україна повинна мати весь необхідний ресурс в повному обсязі, в тому числі за допомогою Альянсу, щоб ефективно обороняти свою територію і деокупувати її", — додав Подоляк.

Раніше у НАТО спрогнозували результат війни в Україні. Провал літнього контрнаступу України зробив 2023 рік гірким для Києва. Тепер деякі політичні еліти західних країн відкрито "втомилися від України".

Нагадаємо, ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив ідею про вступ України до Північноатлантичного альянсу, ігноруючи тимчасово окуповані Росією території. Він вважає, що часткове членство України показало б Росії, що вона не може зупинити приєднання України до Альянсу.

Представниця України при НАТО Наталія Галібаренко зазначила, що НАТО на формальному рівні не обговорюють опції вступу України Північноатлантичного альянсу в обмін на територіальні поступки країні-окупанту Росії. У Києва немає десяти років на проведення реформ, і держави колективного блоку безпеки заходу розуміють ситуацію.

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НАТО Михайло Подоляк війна Росії та України
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