'Боремося за кожне життя': Зеленський розповів про ситуацію в Дніпрі після підступного удару росіян

Український гарант повідомив, що станом на зараз врятовано 39 людей, з них шестеро дітей.

Зеленський розповів про ситуацію в Дніпрі після підступного удару росіян / Кирило Тимошенко, скріншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетної атаки російських військових по Дніпру станом на зараз відомо про 25 загиблих людей. Про це український гарант написав у своєму Telegram-каналі.

"Дніпро. Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них одна дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

За словами президента, вже встановлено чотири намети ДСНС та два намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

"Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя", - зазначив Зеленський.

Глава держави висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих.

Ракетний удар РФ по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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