Вибух ракетою будинку в Дніпрі: нові подробиці про російських пілотів-вбивць

52-й бомбардувальний авіаполк РФ бере участь у бомбардуванні мирних міст України.

Розбір завалів будинку в Дніпрі, зруйнованого ракетою РФ / Главред

Стали відомі нові подробиці про російських льотчиків з підрозділу, літаки якого брали участь в ракетному ударі по Дніпру у суботу, 14 січня.

Як пишуть розслідувачі проекту "OSINT Бджоли+" військовий злочинець, командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин віддав наказ на удар по багатоповерхівці в Дніпрі.

"Відповідальний за організацію ракетних ударів російських літаків стратегічної авіації по українських містах, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення. Нагадаємо, що 27 червня 2022 року за наказом Тимошина було завдано ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці", - йдеться у матеріалі.

Також підкреслюється, що старший син Тимошина фігурує у списках із 300 тисяч прізвищ тих, що підлягали першій хвилі мобілізації в Росії, які оприлюднили наприкінці вересня 2022 року хакери міжнародного угруповання Anonymous.

Олег Тимошин / Скріншот

Нагадується, що раніше був ідентифікований ще один військовий льотчик з бази дальньої авіації Шайківка в Калузькій області. Нагадаємо, там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, з яких наносяться ракетні удари по території України. Серед них - Черевко Сергій Володимирович.

Сергій Черевко / Скріншот

Крім того, названо ще одного військового злочинця з 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (Шайківка). Майор Дмитро Голенков, начальник штабу авіаційної ескадрильї. Його обличчя також було виявлено волонтерами InformNapalm в одному з телесюжетів.

Відзначається, що всі ці військові злочинці РФ раніше могли також брати участь в ракетному ударі по торговому центру в Кременчуці.

Дмитро Голенков / Скріншот

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася-вже відомо про більш ніж 20 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти-це, щонайменше, 37 осіб.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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