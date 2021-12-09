"Боротьба України – і наша боротьба": Литва передала військову допомогу

Литва передала Україні першу частину військової допомоги / Twitter Arvydas Anušauskas

Литва передала військову допомогу Збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

Допомогу передала офіційна делегація країни на чолі з міністром оборони Арвідасом Анушаускасом, повідомив литовський міністр на своїй сторінці у Twitter. Візит делегації до Києва розпочався у середу, 8 грудня.

У дописі очільник литовського оборонного відомства зазначив, що "боротьба України – це також боротьба Литви".

Анушаускас пояснив, що допомогу його країна передає згідно з досягнутими раніше домовленостями, і зазначив, що це лише перша частина допомоги для ЗСУ.

Під час візиту міністр зустрівся з литовськими воїнами, які служать в Україні.

Реклама

"Метою литовської військової операції в Україні є підготовка інструкторів та військових частин за програмами західного зразка. Наша мета – суверенна, вільна та стабільна Україна", – наголосив Анушаускас.

Також він зустрівся з новим міністром оборони Олексієм Резніковим. Анушаускас наголосив, що стягування російських військ до українського кордону створює серйозну військову загрозу, і Литва не може це ігнорувати.

читайте такожДопомоги чекати не варто: чому в разі наступу Росії Україна лишиться однаНа сайті Міністерства оборони України зазначають, що Резніков та Анушаускас обговорили оборонне співробітництво між державами, активізацію російсько-білоруського військового співробітництва і зосередження російських військ поблизу українського кордону. Також вони підписали меморандум про співробітництво у сфері кібербезпеки.

Раніше у Польщі пообіцяли допомогти Україні у разі нападу Росії. Україна не хоче бути частиною "русского мира", й інші держави повинні її у цьому підтримувати, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Також він наголосив, що НАТО повинне посилити політику стримування у Європі.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Росія сконцентрувала біля українського кордону 94 тисячі військових, але чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ готовий до такого сценарію розвитку подій, наголосив міністр.

Про те, що Росія хоче наростити кількість своїх військ біля кордонів України, повідомляла раніше і американська розвідка.

Вас також може зацікавити: