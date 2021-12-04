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Кремль планує наступ на Україну за участю 175 тисяч військових - WP

4 грудня 2021, 07:27
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На карті США кількість російських військовослужбовців становить 70 тисяч, але при цьому прогнозується їх нарощування до 175 тисяч.

Донбас, боєць
Кремль планує наступ на Україну за участю 175 тисяч військових - WP / УНІАН

Розвідка США дізналася, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може кинути в бій 175 тисяч військовослужбовців.

Як повідомляє The Washington Post, у розпорядженні видання опинився документ американської розвідки. Він включає супутникові фотографії. На них видно, що російські війська зосереджуються в чотирьох місцях.

"Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з масштабом сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України... Плани охоплюють широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію і техніку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на карті США кількість російських військовослужбовців становить 70 тисяч, але при цьому прогнозується їх нарощування до 175 тисяч і описується широке пересування батальйонних тактичних груп до кордону і від кордону "для приховування намірів і створення невизначеності".

Згідно з документом, зараз розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також "новоприбулі" танки і артилерія.

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У розвідувальному документі також передбачається, що російські сили можуть залишати обладнання на тренувальних об'єктах, щоб швидко приступити до атаки на Україну.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомляли про стягування Росією військ до кордонів України. Ці відомості підкріплювалися супутниковими знімками пересування російських збройних підрозділів.

У Північноатлантичному альянсі зафіксували надмірне скупчення військ Росії біля українських кордонів. При цьому в колективному блоці безпеки заходу вважають, що Москва може піти на військове вторгнення в Україну.

Росія готує вторгнення в Україну, і залишилося зовсім небагато часу, щоб цьому запобігти. Про це американська розвідка попередила європейських союзників.

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