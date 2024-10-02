РФ стягує до Кримського мосту додаткові системи ППО: до чого готується ворог

Росіяни в тимчасово окупованому Криму всіма силами намагаються захистити Керченський міст.

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РФ готується до атаки на Кримський міст / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Стало відомо, що Росія готується до масштабної атаки на Кримський міст. У районі переправи встановлено дві установки ППО "Панцир" та інші системи оборони. Цю інформацію опублікував телеграм-канал "Кримський вітер".

Нові супутникові знімки свідчать про нарощування оборонних споруд довкола Кримського мосту.

"Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту ще на початку травня, щоб захистити конструкцію та судноплавний канал від майбутніх українських атак. Раніше встановлені бар'єри були пошкоджені штормами", - повідомляє моніторинговий канал. відео дня

За даними аналітиків, до червня захисні заходи були посилені додатковими баржами та плавучими боновими загородженнями, які розташовані паралельно до мосту.

"Але нові зображення, зроблені в суботу, 29 вересня, демонструють значне збільшення кількості барж, які захищають міст. Супутникові знімки, зроблені в суботу, також показали дві системи протиповітряної оборони "Панцир" поблизу мосту", - пише "Кримський вітер".

Це свідчить про те, що Росія неабияк стурбована й намагається захистити міст від атак з повітря.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Повернення Криму під контроль України

Нагадаємо, експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич повідомив, що у тимчасово окупованому Росією Криму почався новий етап переділу землі, покликаний змінити демографічну ситуацію на півострові.

Капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко переконаний, задля того, щоб перерізати можливість окупантів використовувати споруду Керченського мосту як логістичну переправу для постачання російських окупаційних військ, треба його знищити.

Нещодавно в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст. Як відомо, зараз Росія розглядає Керченську протоку, Азовське море і, можливо, навіть частини Чорного моря, як свої власні води. Росія хоче, щоб ці води розглядалися як частина її імперії XXI століття.

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