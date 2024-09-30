Більше шкоди, ніж користі: у Bloomberg назвали ризики перемир'я між Києвом та Москвою

Яким би бажаним не було припинення вогню, воно спричинить величезні ризики для України.

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У Bloomberg оцінили шанси укласти перемир'я між Росією та Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, сайт Кремля

Перемир'я в Україні лише "підбадьорить" російського диктатора, послабить Київ і призведе до продовження війни. Поки Володимир Путін вірить у те, що він може пережити західну підтримку України, війна на виснаження триватиме. Як йдеться у статті Bloomberg, питання в тому, як змінити його розрахунки.

Як пишуть журналісти, Путін час від часу робив вигляд, що зацікавлений у переговорах, але їхня ціна - відмова України від своїх претензій на чотири незаконно анексовані ним регіони, а також Крим і відмова від надій на членство в НАТО. Ці умови свідчать про нещирість господаря Кремля, адже в цей час уся економіка Росії була переорієнтована на підтримку війни, РФ, як і раніше, купує зброю та технології у своїх союзників, а заявлена мета Путіна залишається тією самою - зробити українця васалом Росії.

"Яким би бажаним не було припинення вогню, воно спричинить величезні ризики для України", - зазначить автор статті.

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Пауза дасть російським військовим поповнити втрати в лавах армії, спланувати нові мобілізаційні зусилля, усунути оперативні недоліки та поповнити свої запаси зброї

"Путін, найімовірніше, скористається таким перемир'ям, щоб просто спланувати більше атак, як він робив неодноразово в минулому - зокрема після свого попереднього вторгнення в Україну в 2014 році", - пише Bloomberg.

Посилюючи цей ризик, пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, що ще більше ускладнить їй завдання захисту від країни-агресора Росії. Як зазначають журналісти, багато західних союзників уже шукають привід перенаправити кошти з України на внутрішні потреби. Ба більше, Німеччина планує значне скорочення такої допомоги в бюджеті наступного року. Припинення бойових дій може стати правдоподібним прикриттям.

"Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну, що російське суспільство залишиться пасивним, а його армія досить добре фінансується, щоб продовжувати боротьбу. Припинення вогню може зробити всі ці ставки більш вірогідними - і Україна, і Захід можуть опинитися в гіршому становищі, коли військові дії поновляться", - ідеться в статті.

Таким чином, мета США та їхніх союзників має полягати в тому, щоб забезпечити Україні максимальні переговорні важелі, перш ніж вступати в переговори.

"Для початку Захід повинен визнати, що будь-яке істотне скорочення фінансування зараз не покладе край війні - воно додасть сміливості Путіну. Він повинен продовжувати зміцнювати можливості ППО України, збільшувати постачання боєприпасів та іншої зброї та знімати більшість обмежень на використання ракет великої дальності. Лише узгоджені зусилля такого роду, ймовірно, змінять розрахунки витрат і вигод Путіна", - зазначає автор.

Далі союзникам необхідно домовитися про надійну гарантію безпеки для України. Членство України - непросте завдання, але колективне зобов'язання захищати території, які нині перебувають під контролем України, має бути на столі, щоб стримати подальшу агресію.

Bloomberg нагадує, що впродовж усього свого правління Путін завжди був готовий порушувати перемир'я та угоди і відступати від своїх слів, коли він бачив у цьому стратегічну вигоду.

"Є всі підстави вважати, що і цього разу він [Путін] зробить те саме. Без належних запобіжних заходів припинення вогню не покладе край війні, не врятує життя і не принесе користі простим українцям. Воно зробить навпаки", - резюмує видання.

Мирні переговори з Росією - останні новини

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План перемоги Володимира Зеленського / Інфографіка Главреда ​

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Експрезидент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його метою є досягнення миру у війні в Україні та припинення "цього жаху". Цю заяву він зробив 27 вересня перед початком переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у відповідь на критику з боку віцепрезидента Камали Гарріс, яка назвала його підхід "пропозицією капітуляції".

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