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"Мріяла про вільну Україну": на Донеччині загинула 21-річна військова, яка нещодавно вийшла заміж

12 січня 2023, 18:54
Дівчина мала звання молодшого сержанта. Загинула вона через удар російського безпілотника.
загибла захисниця
На Донеччині загинула 21-річна військова Тетяна Мациєвська / Івано-Франківська селищна рада

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та дочок у боротьбі з російськими окупантами. Так, 9 січня у бою за нашу країну загинула 21-річна захисниця з Львівської області Тетяна Мациєвська. Смерть спіткала захисницю у районі села Диліївка Донецької області.

Як повідомляє Івано-Франківська селищна рада, Тетяну друзі та побратими називали Настею. Військова 2001 року народження. Вона народилась в селищі Івано-Франкове Львівської області.

"На жаль, словами важко загоїти болючу рану втрати. Тетяна (друзі та близькі називали її Настею), як і багато інших її побратимів, мріяла про вільну та незалежну Україну, нещодавно вийшла заміж на фронті, будувала плани на майбутнє, але не судилося їм здійснитись, бо поклала своє молоде життя за незалежність та свободу нашої держави. Наша захисниця служила правдою та волею за нашу Україну, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчина мала звання молодшого сержанта. Загинула вона через удар російського безпілотника. У військової залишились мама, дві сестри та брат.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Окрім того, у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

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війна в Україні війна Росії та України
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