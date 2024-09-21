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Байден наказав "зрушити небо та землю" заради допомоги Україні - Білий дім

Руслана Заклінська
21 вересня 2024, 20:09
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Президент США Джозеф Байден рішуче налаштований підтримати Україну до кінця свого терміну, стверджує Майкл Карпентер.
Байден наказав 'зрушити небо та землю' заради допомоги Україні - Білий дім
Байден рішуче налаштований допомогти Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент США Джо Байден дав чітке розпорядження своїй адміністрації "зрушити небо та землю" для того, щоб забезпечити Україну всією необхідною допомогою. Він прагне надати Україні "найсильнішу позицію" наприкінці свого президентського терміну. Про це повідомив директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв'ю для "Голосу Америки".

За його словами, в Білому домі наразі не знають, як Байден відреагує на "план перемоги", який презентує президент України Володимир Зеленський наступного тижня. Проте, як зазначає Карпентер, Байден рішуче налаштований підтримати Україну.

"Але, звичайно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну і поставити її у найсильнішу позицію наприкінці свого перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо та землю, щоб переконатися, що ми надаємо всю, особливо військову допомогу", - сказав він.

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Крім військової підтримки, американська допомога також охоплює питання енергетичної безпеки. Вона була закладена в законопроекті щодо додаткового фінансування, схваленому в квітні.

Щодо дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб території Росії, Карпентер підкреслив, що це питання активно обговорюється.

"І ми справді вважаємо, що Україні потрібно мати далекобійні засоби, які вона може використати", - зазначив представник Білого дому.

Хто такий Майкл Карпентер?

Майкл Карпентер - директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому, американський дипломат, який працював послом Сполучених Штатів в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в адміністрації Байдена, пише Вікіпедія.

План перемоги Зеленського - що відомо

Нагадаємо, наступного тижня президент України Володимир Зеленський вирушить до США де проведе переговори із президентом США Джо Байденом та представить йому "План перемоги" України.

Раніше президент повідомляв, що план перемоги включає чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен Україні після війни.

Як повідомляв Главред, Україна чекає на представників Росії на другому саміті миру. За словами Зеленського, завершення війни можливе лише за участю обох сторін.

Крім цього, три основні пункти плану вже готові і що його реалізація залежить від підтримки США, зокрема від позиції президента Джо Байдена.

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війна в Україні Володимир Зеленський Джо Байден війна Росії та України
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