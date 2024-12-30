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Понад 5 тисяч військових перевелися в іншу частину через додаток Армія+

Віталій Кірсанов
30 грудня 2024, 07:20
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За словами Зеленського, ця послуга працює також для Національної гвардії і буде працювати для прикордонників.
Армія+, Зеленський
Понад 5000 військових перевелися в іншу частину через додаток Армія+ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Основні тези Зеленського:

  • "Армія+" вже працює в ЗСУ
  • Україна й надалі розвиватиме цифрові сервіси

Українським військовим погодили вже 5 тис. рапортів про переведення, поданих через додаток "Армія+". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише пресслужба президента.

"Я хочу зараз відзначити і команду Міністерства оборони України за роботу застосунку "Армія+", який теж уже допомагає у вирішенні деяких проблемних і дуже чутливих питань наших військових. Зокрема, це переведення - питання, яке довго не вирішувалося. І зараз у Збройних силах України це вже працює: понад 5 тис. позитивних переведень є - рапорти узгоджені", - сказав президент.

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За його словами, працює це вже також для Національної гвардії і буде працювати для прикордонників.

"Ми будемо й надалі розвивати цифрові сервіси - те, що не тільки прибирає "паперову" армію, а й реально допомагає людям відчувати більше подяки від держави та більше поваги до себе", - наголосив Зеленський.

Можливість подати рапорт через додаток "Армія+", щоб перевестися в іншу частину, українські військовослужбовці отримали в середині листопада.

Скандал у 211 бригаді - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 16 грудня 2024 року в ЗМІ було оприлюднено матеріал, що висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України. Відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, було розпочато перевірку.

Дмитро Лазуткін заявив, що Міністерство оборони України нібито не знало про знущання над військовими 211-ї понтонно-мостової бригади.

17 грудня Національна поліція України повідомила, що командир військової частини 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ отримав підозру за фактом зловживання службовим становищем.

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування службовими особами 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

Володимир Зеленський уже найближчим часом призначить уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

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