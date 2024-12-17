Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ми не знали": у Міноборони здивували заявою про знущання над військовими

Ангеліна Підвисоцька
17 грудня 2024, 00:27
40
Військові вимагають максимально жорсткого покарання для причетних до знущань над військовими.
Дмитрий Лазуткин, 211-я бригада
Міноборони не знало про знущання над військовими у 211 бригаді / Колаж: Главред, фото: instagram/dmytro_lazutkin, 211-а понтонно-мостова бригада

Міністерство оборони України нібито не знало про знущання над військовими 211-ї понтонно-мостової бригади. Про це в ефірі Радіо Свободи заявив речник відомства Дмитро Лазуткін. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він стверджує, що відомство "не отримувало" інформацію та скарги про випадки щодо знущань над військовими. Водночас він зазначив, що Міноборони буде займатись розслідуванням цієї ситуації. Ймовірно, постраждалі та свідки могли не поширювати інформацію через залякування, каже він.

Куди звертатись у таких випадках

Нині військові, чиї права порушуються, або свідки можуть звернутися на гарячу лінію відомства або у Центральне управління захисту прав.

відео дня

Повідомляється, що Міноборони розробляє законопроект про створення посади військового омбудсмена. Саме він буде займатися подібними випадками.

Дивіться відео з коментарем речника Міноборони про знущання у 211-й бригаді:

скандал в 211 бригаде
Міноборони не знало про знущання над військовими у 211 бригаді / фото: скріншот

Реакція військових

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін прокоментував інцидент зі знущаннями над військовими. Він акцентував на тому, що винні обов'язково повинні бути покарані, а покарання має бути "максимально жорстким".

"Найбільше в цій історії дивує, що це продовжувалось так довго. І нікого в цілій бригаді не знайшлось з яйцями, хто надав би ситуації розголосу раніше. Ще більше питань до депутатів, які тільки сьогодні повикладали докази та відео. Знайшли тему для хайп", - написав він.

Знущання з військових у 211 бригаді – що відомо

У квітні 2022 року була сформована 211-та понтонно-мостова бригада, яку очолив полковник Олег Побережнюк. Заступником командира бригади призначили його кума - Валерія Пастуха, а син Пастуха Владислав, який є похресником Побережнюка, отримав посаду командира одного з взводів у першому батальйоні. Пізніше стало відомо, що Владислав застосовував фізичне насильство до бійців підрозділу та вимагав у них гроші.

Сам полковник Побережнюк направив чотирьох солдатів на Хмельниччину, де вони займалися будівництвом його приватного будинку. Водночас жодної відповідальності за ці дії ніхто не поніс.

16 грудня 2024 року у ЗМІ було оприлюднено матеріали, які підтверджували знущання з українських військових у цій бригаді. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відправив листи у Генштаб ЗСУ та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації і проведення розслідування. Він взяв ситуацію під особистий контроль.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розпочав перевірку. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обов'язків.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ издевательства Міноборони України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто

Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто

00:30Україна
"Ми не знали": у Міноборони здивували заявою про знущання над військовими

"Ми не знали": у Міноборони здивували заявою про знущання над військовими

00:27Україна
Зеленський має бути готовим до мирної угоди із РФ: Трамп видав неочікувану заяву

Зеленський має бути готовим до мирної угоди із РФ: Трамп видав неочікувану заяву

23:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Припинення вогню без мирної угоди: неочікуваний сценарій закінчення війни - Горбач

Припинення вогню без мирної угоди: неочікуваний сценарій закінчення війни - Горбач

Більшість здивується: яка найкраща температура для прання постільної білизни

Більшість здивується: яка найкраща температура для прання постільної білизни

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику: несподівана відповідь вразить наповал

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику: несподівана відповідь вразить наповал

Гороскоп на завтра 17 грудня: Дівам - раптовий прибуток, Стрільцям - море удачі

Гороскоп на завтра 17 грудня: Дівам - раптовий прибуток, Стрільцям - море удачі

"Чекаю": Потап уперше відповів на критику за втечу з України - деталі

"Чекаю": Потап уперше відповів на критику за втечу з України - деталі

Останні новини

00:30

Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто

00:27

"Ми не знали": у Міноборони здивували заявою про знущання над військовимиВідео

16 грудня, понеділок
23:50

Зеленський має бути готовим до мирної угоди із РФ: Трамп видав неочікувану заяву

23:19

Українських бійців вивели з "Успенівського карману", є жертви - лейтенант ЗСУ

22:49

"За все, що відбувається": чоловік Ольги Сумської висловився про її старшу доньку

Військових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - ГорбачВійськових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - Горбач
22:23

"Пожаліти себе": співачка Руслана втратила дитину - деталі

22:21

В Україні створено альтернативу МСЕК: відома карта закладів

21:58

Армія РФ та КНДР готують нові атаки проти ЗСУ: Зеленський заявив про втрати

21:56

Путіністки Доліна та Канделакі потрапили під жорсткі санкції ЄС - що втратять

Реклама
21:46

"РФ накопичує, наступний тиждень буде переломним": військовий - про бої за Покровськ

21:30

ЗСУ відбили позиції біля Піщаного: що насправді відбувається під Покровськом

21:05

Трамп може скасувати дозвіл США на далекобійні удари по Росії - деталі

20:48

Копійчаний засіб творить справжні дива: як легко прибрати пляму від праски

20:35

Трамп видав заяву про "прогрес" врегулювання війни в Україні: втрати астрономічні

20:32

Доллар пробив новий антирекорд: як сильно впала гривня

20:17

Дивує водіїв: що означає дорожній знак з розміткою та мотоциклістом

20:01

Режим припинення вогню в Україні: експерт розкрив неочікуваний сценарій подій

19:33

Кейс з "появою Бойко": чому він аж ніяк не тупийПогляд

19:10

Чому я скептично ставлюся до ідеї розміщення миротворцівПогляд

19:05

Вступ у війну із Заходом: чи наважиться Росія вдарити по миротворцях - Горбач

Реклама
19:00

Мокрий сніг, хуртовини та потужний вітер: синоптики попереджають про сильну негоду

18:56

Як прати пуховик на пуху: напрочуд простий, але ефективний спосіб

18:32

"Це прорив": в Україні з'явилася лазерна зброя і розвивається проєкт дрона-"матки"

18:24

Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца: чого чекати далі

18:19

Відключення світла скасували: в Укренерго дали прогноз на 17 грудня

18:04

"Не думав про пошук притулку": Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії

17:42

Київстар ТБ відзначила 5-річчя: у Києві говорили про національну форму українського кіно

17:30

Серйозний конкурент Олівʼє: блогер поділилася неймовірним рецептом салату Марфа

17:26

Швидке "падіння" цін: в Україні подешевшав популярний продукт

17:22

Проблем із грошима не буде цілий рік: що потрібно покласти в кишеню 17 грудня

16:54

Міль зникне раз і назавжди: неймовірна народна хитрість від комах у шафі

16:38

"Сила Життя - Опора бізнесу" - більше 250 учасників проєкту покращили своє ментальне здоровʼя актуально

16:36

Повідомлення про знущання над військовими: Сирський ініціював перевірку - деталі

16:18

Vodafone різко підвищить вартість тарифів: коли і на скільки здорождають послуги

16:07

"Скептично ставлюся": експерт сумнівається у введенні миротворців в Україну

15:26

"Кінець наближається": названо 4 сценарії завершальної фази війни в Україні

15:15

Ганчірку можна викладати: як запобігти запотіванню вікон у машині

15:02

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику: несподівана відповідь вразить наповал

14:58

Штормові пориви вітру та мокрий сніг: синоптикиня попередила про негоду

14:11

Кидають в бій без бронетехніки: в ЦПД розповіли, як РФ знищує війська КНДР

Реклама
14:09

Ситуація в Кураховому ускладнена, ворог домінує в живій силі - ОСУВ "Хортиця"

14:04

Путін пригрозив "Орешником": в РФ нібито запустять у серійне виробництво ракети

13:31

Як запобігти засміченню раковини жиром: сантехнік дав 3 рішення

13:14

Крилату ракету-дрон "Пекло" почали виробляти серійно - ЗМІ

13:13

На Півночі активізувалися ворожі ДРГ: у ЗСУ відповіли, чи є загроза наступу

13:07

РФ виводить солдатів із Дамаска: у FT з'ясували, що буде з посольством і авіабазою Хмеймім

13:07

Шольц ініціює дострокові вибори: у Німеччині назрівають серйозні проблеми - ЗМІ

12:35

Забезпечення озброєнням в пріоритеті: деталі візиту Дейнеко на кордон з РФФото

12:23

"Під тиском": Олена Зеленська розповіла, що зараз відбувається в її шлюбі

12:09

Ніхто не може вказувати Україні: Стефанишина - про зниження мобілізаційного віку

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЩо символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти