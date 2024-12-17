"Ми не знали": у Міноборони здивували заявою про знущання над військовими

Військові вимагають максимально жорсткого покарання для причетних до знущань над військовими.

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Міноборони не знало про знущання над військовими у 211 бригаді / Колаж: Главред, фото: instagram/dmytro_lazutkin, 211-а понтонно-мостова бригада

Міністерство оборони України нібито не знало про знущання над військовими 211-ї понтонно-мостової бригади. Про це в ефірі Радіо Свободи заявив речник відомства Дмитро Лазуткін. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він стверджує, що відомство "не отримувало" інформацію та скарги про випадки щодо знущань над військовими. Водночас він зазначив, що Міноборони буде займатись розслідуванням цієї ситуації. Ймовірно, постраждалі та свідки могли не поширювати інформацію через залякування, каже він.

Куди звертатись у таких випадках

Нині військові, чиї права порушуються, або свідки можуть звернутися на гарячу лінію відомства або у Центральне управління захисту прав.

відео дня

Повідомляється, що Міноборони розробляє законопроект про створення посади військового омбудсмена. Саме він буде займатися подібними випадками.

Дивіться відео з коментарем речника Міноборони про знущання у 211-й бригаді:

Міноборони не знало про знущання над військовими у 211 бригаді / фото: скріншот

Реакція військових

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін прокоментував інцидент зі знущаннями над військовими. Він акцентував на тому, що винні обов'язково повинні бути покарані, а покарання має бути "максимально жорстким".

"Найбільше в цій історії дивує, що це продовжувалось так довго. І нікого в цілій бригаді не знайшлось з яйцями, хто надав би ситуації розголосу раніше. Ще більше питань до депутатів, які тільки сьогодні повикладали докази та відео. Знайшли тему для хайп", - написав він.

Знущання з військових у 211 бригаді – що відомо

У квітні 2022 року була сформована 211-та понтонно-мостова бригада, яку очолив полковник Олег Побережнюк. Заступником командира бригади призначили його кума - Валерія Пастуха, а син Пастуха Владислав, який є похресником Побережнюка, отримав посаду командира одного з взводів у першому батальйоні. Пізніше стало відомо, що Владислав застосовував фізичне насильство до бійців підрозділу та вимагав у них гроші.

Сам полковник Побережнюк направив чотирьох солдатів на Хмельниччину, де вони займалися будівництвом його приватного будинку. Водночас жодної відповідальності за ці дії ніхто не поніс.

16 грудня 2024 року у ЗМІ було оприлюднено матеріали, які підтверджували знущання з українських військових у цій бригаді. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відправив листи у Генштаб ЗСУ та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації і проведення розслідування. Він взяв ситуацію під особистий контроль.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розпочав перевірку. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обов'язків.

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