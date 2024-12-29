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"Я обрав кандидатуру": Зеленський призначить військового омбудсмена

Ангеліна Підвисоцька
29 грудня 2024, 21:51
126
Відповідний указ про призначення буде опублікований вже у понеділок, 30 грудня.
Зеленский
В Україні з'явиться військовий омбудсмен / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вже найближчим часом призначить уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка буде здатна захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів. Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, з військовим командуванням і також із представниками громадянського суспільства – багато було поглядів. І зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів", - сказав Зеленський.

Президент пообіцяв підписати опублікувати вже завтра указ про призначення "сильної кандидатури". Після цього разом із новим уповноваженим, правозахисною спільнотою та Міністерством оборони буде погоджений законопроект про військового омбудсмена та відповідні системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше.

відео дня

"Я прошу Верховну Раду України та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена. Я дякую всім, хто допомагає", - додав він.

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