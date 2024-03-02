Понад 20 тисяч пожеж за тиждень: наступ РФ набирає обертів - The Economist

Величезна кількість пожеж, найімовірніше, є результатом артилерійських ударів, а решта - це удари ракет і безпілотників.

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Дефіцит боєприпасів обмежує здатність ЗСУ придушувати російські атаки / Колаж: Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти наступають на кількох ділянках фронту в Україні. Підвищену інтенсивність бойових дій можна побачити з космосу. За останні 7 днів було зафіксовано понад 20 тисяч пожеж, які пов'язані з війною.

Така значна кількість пожеж, найімовірніше, є результатом артилерійських ударів, а решта - це удари ракет і безпілотників, пише видання The Economist з посиланням на дані програми, розробленої на основі супутникових даних.

Зазначається, що показники у 20 тисяч пожеж усього лише за тиждень є майже рекордними. Свою роль у цьому відіграє дефіцит боєприпасів, який обмежує здатність ЗСУ придушувати російські атаки. При цьому не варто недооцінювати українську армію. Аналіз показує, що Сили оборони України б'ють у відповідь.

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При цьому автори британського видання уточнюють, що програма, на основі даних якої, проводився аналіз, є неповною та не може вважатися досконалою. Утім, вона пропонує нейтральний погляд на інтенсивність бойових дій в Україні.

Інтенсивність пожеж протягом повномасштабної війни / Фото: economist.com

Система спостереження базується на даних сервісу FIRMS, яку розробили для відстеження лісових пожеж. Журналісти створили алгоритм машинного навчання, який оцінює місцезнаходження пожежі та аналізує, чи пов'язана вона з війною. Алгоритм має 100 моделей, і якщо 95 з них погоджується з тим, що пожежа є аномальною порівняно з довоєнними роками, то алгоритм машини вважатиме пожежу пов'язаною з бойовими діями. Однак алгоритм залежить від погоди, бо якщо над лінією фронту хмарно, то супутник не зафіксує пожежі.

Війна в Україні - останні новини

Після виходу з Авдіївки Сили оборони України намагаються стримати наступ російських окупантів. Армії РФ вдається поступово досягати певних успіхів. Причина цього - дефіцит боєприпасів у ЗСУ, зменшення західної допомоги та погано облаштована оборона. Про це пишуть журналісти The New York Times після аналізу супутникових знімків.

Україна змушена буде зіткнутися з важким періодом у війні з агресором Росією. Обстановка на фронті стане ще складнішою, а сигнали з-за океану будуть ще більш дивними. У такий момент Європі доведеться самостійно відповідати за свою безпеку. Про це заявив канцлер Міноборони Естонії Кусті Сальм.

Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак оцінив загрозу наступу окупантів РФ на Київ із півночі.

"Загрозу остаточно не знято. Вона і не може бути знята", - сказав Бадрак і попередив, що путінська Росія нарощує потенціал, зокрема і для наступу.

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