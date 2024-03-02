"У найближчі декілька місяців": в Естонії зробили прогноз про важкий момент для України

Настане момент, коли Європі доведеться самостійно відповідати за свою безпеку, вважає канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Сальм журналістам.

https://glavred.net/world/v-blizhayshie-paru-mesyacev-v-estonii-sdelali-prognoz-o-trudnom-momente-dlya-ukrainy-10546709.html Посилання скопійоване

На Україну чекає важкий період у війні з Росією - Міноборони Естонії / Колаж: Главред, фото: 22-а ОМБр, Міноборони РФ

Україна змушена буде зіткнутися з важким періодом у війні з агресором Росією. Обстановка на фронті стане ще складнішою, а сигнали з-за океану будуть ще більш дивними. У такий момент Європі доведеться самостійно відповідати за свою безпеку. Про це заявив канцлер Міноборони Естонії Кусті Сальм.

Як повідомляє ERR, на його думку, така ситуація настане у найближчі декілька місяців. Очікується ще складніша ситуація на фронті.

"Я думаю, що цей день настане у найближчі декілька місяців. Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали з-за океану будуть ще більш дивними. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться дійсно самостійно відповідати за свою безпеку", - вважає представник військового відомства Естонії. відео дня

Також Кусті Сальм висловив сподівання, що найближчими місяцями Європа надасть Україні озброєння дальнього радіусу дії.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Війна Росії проти України

Росія "пропонувала" Україні "мир в обмін на території" у межах перемовин у березні 2022 року, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що Київ не пішов на ультиматуми представників Путіна.

Франція розглядає можливість перекидання спецназу в Україну, написали журналісти Le Monde. За даними видання, угруповання могло б "захистити деякі території від російських ударів".

У Чехії попередили про загрозу від Росії в разі її "перемоги" в Україні. На думку глави МЗС Яна Липецького, Москва, в такому разі, влаштовуватиме так звані СВО вже в Європі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.