Українці знищують літаки на дуже великих відстанях: у ПС злідали заяву

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як в українських офіцерів виходить знищувати російські літаки.

https://glavred.net/ukraine/ukraincy-unichtozhayut-samolety-na-ochen-bolshih-rasstoyaniyah-v-vs-sledali-zayavlenie-10546724.html Посилання скопійоване

За словами Юрія Ігната, ЗСУ знищують ворожі літаки на дуже великих відстанях / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та "АрміяІнформ"

Українські військові працюють майже щодня на великих дистанціях по літаках російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. Ви бачили амплітуду. Працюють наші системи - і ворог уже не почувається настільки вільно, як це було раніше", - наголосив офіцер.

За словами Ігната, ЗСУ знищують літаки на дуже великих відстанях, тому складно точно підтвердити загибель пілота.

відео дня

"Хочеться побачити льотчиків, катапультуються вони чи ні, або ж літак, який падає. Але на відстані 100 і більше кілометрів у глибину оборони противника - неможливо побачити", - підсумував офіцер.

Нагадаємо, 27 лютого вранці російські окупанти втратили ще один свій гіперзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак знищили Повітряні сили ЗСУ.

Пізніше цього ж дня офіцери повідомили про ще один ворожий Су-34, який був "денацифікований" 27 лютого.

23 лютого бійці Головного управління розвідки Міноборони та Повітряних сил ЗСУ знищили літак-розвідник ПКС РФ А50У.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.