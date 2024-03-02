Українці знищують літаки на дуже великих відстанях: у ПС злідали заяву

Українські військові працюють майже щодня на великих дистанціях по літаках російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. Ви бачили амплітуду. Працюють наші системи - і ворог уже не почувається настільки вільно, як це було раніше", - наголосив офіцер.
За словами Ігната, ЗСУ знищують літаки на дуже великих відстанях, тому складно точно підтвердити загибель пілота.
"Хочеться побачити льотчиків, катапультуються вони чи ні, або ж літак, який падає. Але на відстані 100 і більше кілометрів у глибину оборони противника - неможливо побачити", - підсумував офіцер.
Нагадаємо, 27 лютого вранці російські окупанти втратили ще один свій гіперзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак знищили Повітряні сили ЗСУ.
Пізніше цього ж дня офіцери повідомили про ще один ворожий Су-34, який був "денацифікований" 27 лютого.
23 лютого бійці Головного управління розвідки Міноборони та Повітряних сил ЗСУ знищили літак-розвідник ПКС РФ А50У.
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