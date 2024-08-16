Росіяни перебувають за 6 кілометрів від Мирнограда: в МВА розкрили критичну ситуацію

У Мирнограді Донецької області перебувають близько 20 тисяч мешканців, їх закликають евакуюватися, розповів Юрій Третяк.

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Росіяни наближаються до Мирнограда / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, 48 ОАБр

Ситуація в Мирнограді Донецької області залишається напруженою, але контрольованою. У місті досі залишається близько 20 тисяч мешканців, хоча російські окупанти перебувають за шість кілометрів від населеного пункту. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк ефірі "Радіо Свобода".

"Ворог потроху просувається. Зараз лінія бойового зіткнення – приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", - розповів Третяк.

За його словами, в сусідньому Покровську місцевих переконують евакуюватися. Працівники військової адміністрації, спільно з поліцією та рятувальниками, особисто обходять домівки, закликаючи людей виїхати. Проте є випадки, коли люди відмовляються залишати свої помешкання, незважаючи на небезпеку.

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"Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати… Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки по телефону кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді знаходяться", - додав очільник МВА.

Третяк зазначив, що влада планує завершити евакуацію всіх мешканців Мирнограда до кінця серпня.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують операцію в Курській області Росії, але одночасно російські війська активно наступають у Донецькій області, захоплюючи нові території. Представник 110-ї механізованої бригади Іван Секач повідомив, що ситуація на фронті погіршилася через зменшення постачання боєприпасів та активні атаки ворога.

Згідно з даними моніторингового каналу DeepState, Росія захопила села Желанне та Орлівка, а також просунулася в Нью-Йорку, Красногорівці, Миколаївці та Журавці.

Також російські окупанти наблизилися до Покровська у Донецькій області і знаходяться лише 10 км від околиць міста. Керівник МВА Сергій Добряк повідомив, що росіяни обстрілюють як інфраструктуру, так і житлові райони, що призводить до загибелі цивільних.

Як повідомляв Главред, росіяни на Покровському напрямку намагаються досягти тактичного оточення українських сил, маючи значну перевагу в піхоті, ймовірно 10 до 1. Інститут вивчення війни повідомив, що окупанти просунулися в Гродівці, Миколаївці, Желанному та Орлівці, а також заявляють про захоплення Іванівки.

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