Бойові дії можуть перекинутися на територію РФ, але в цьому немає сенсу - Тука

Нинішня війна принципово відрізняється від війни, яку ми знаємо з фільмів або з історії Другої світової війни.

Українські військові, ЗСУ, Георгій Тука / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бойові дії з України можуть перекинутися на територію Росії у 2023 році, але в цьому нема потреби.

В інтерв'ю Главреду колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука зазначив, що нинішня війна докорінно відрізняється від війни, які ми знаємо за фільмами або з історії Другої світової війни.

"Зараз для знищення військового угруповання противника зовсім необов'язково територіально займати той чи інший населений пункт або Регіон. Маючи відповідне озброєння, досить системно знищувати логістичні центри та логістичні шляхи постачання військових угруповань – тоді противник буде змушений самостійно покинути ті чи інші території", - зазначив експерт.

Тука підкреслив, що ми будемо завдавати ударів по прикордонних російських територіях, знищуючи військові об'єкти і об'єкти логістичної військової інфраструктури російської армії, щоб мінімізувати можливості маневрів противника.

"А ось безпосередньо заходити на російську територію, щоб створювати там якісь окупаційні анклави, немає сенсу – в цьому просто нема потреби", - підсумував експерт.

Війна Росії проти України

Нещодавно речник східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області. Ворог намагається контратакувати і зазнає великих втрат. За його словами, на Авдіївському, Бахмутському і Сватівському напрямках йдуть важкі бої.

Як повідомляв Главред, 11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде. За його словами, Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

Заступник Міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні Сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року.

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