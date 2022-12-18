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Багато осколків, є загиблі та руйнування: у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи

18 грудня 2022, 12:49
У Мережі публікуються кадри вибитих вікон і осколків в результаті вибухів, що прогриміли в Бєлгороді.
Бєлгород
У Бєлгороді прогриміла серія вибухів / скріншот

У російському Бєлгороді, неподалік від кордону з Україною, прогриміли нові вибухи, в місті видно дим.

Про "бавовну" в Бєлгороді повідомляють місцеві Telegram-канали. При цьому публікуються фото і відео.

"За попередніми даними, є руйнування на землі. Офіційної інформації поки не було", - йдеться в повідомленнях.

Також публікуються кадри вибитих вікон і осколків в результаті вибухів, що прогриміли в Бєлгороді.

"На даний момент відомо про чотирьох постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні", – цитується заява місцевої влади.

Пізніше стало відомо про як мінімум двох загиблих в результаті "бавовни".

  • "Бавовна" у Білгороді
    "Бавовна" у Білгороді t.me/s/zhest_belgorod
  • "Бавовна" у Білгороді
    "Бавовна" у Білгороді t.me/s/zhest_belgorod
  • "Бавовна" у Білгороді
    "Бавовна" у Білгороді t.me/s/zhest_belgorod
  • "Бавовна" у Білгороді
    "Бавовна" у Білгороді t.me/s/zhest_belgorod
Багато осколків, є загиблі та руйнування: у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи
/ Скріншот

Раніше в Грайворонському районі Бєлгородської області РФ сталася велика пожежа на одному з промислових об'єктів.

У Мережі опублікували кадри з місця події. На них видно полум'я і стовп чорного диму на місці пожежі.

Нагадаємо, в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.

Очевидці викладають в Мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавовни".

Відзначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.

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Бєлгород війна Росії та України
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