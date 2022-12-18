Багато осколків, є загиблі та руйнування: у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи

У російському Бєлгороді, неподалік від кордону з Україною, прогриміли нові вибухи, в місті видно дим.
Про "бавовну" в Бєлгороді повідомляють місцеві Telegram-канали. При цьому публікуються фото і відео.
"За попередніми даними, є руйнування на землі. Офіційної інформації поки не було", - йдеться в повідомленнях.
Також публікуються кадри вибитих вікон і осколків в результаті вибухів, що прогриміли в Бєлгороді.
"На даний момент відомо про чотирьох постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні", – цитується заява місцевої влади.
Пізніше стало відомо про як мінімум двох загиблих в результаті "бавовни".
Раніше в Грайворонському районі Бєлгородської області РФ сталася велика пожежа на одному з промислових об'єктів.
У Мережі опублікували кадри з місця події. На них видно полум'я і стовп чорного диму на місці пожежі.
Нагадаємо, в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.
Очевидці викладають в Мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавовни".
Відзначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.
Читайте більше:
- Не долетіли: у російському Бєлгороді вибухнули дві запущені по Харкову ракети
- Росіяни "переплутали" Харків з Білгородом: у місті гримлять вибухи
- "Хлопки" під Білгородом - атака військової бази РФ, яка постачає війська на півночі Луганщини-ISW