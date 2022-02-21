Бойовики накрили Щастя потужним вогнем: зупинена Луганська ТЕС, підірвана АЗС

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

У понеділок, 21 лютого, в результаті ворожого обстрілу припинена робота Луганської теплоелектростанції в Щасті Луганської області внаслідок пошкодження всіх ліній електропередач, що відходять від неї.

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС в Щасті. Станція зупинена!"- написав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

Раніше він повідомив, що селище Врубівка і місто Щастя знаходяться під обстрілом з боку російських найманців, пошкоджена інфраструктура, доступу ремонтних бригад для її відновлення поки що немає.

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

Оператор системи розподілу ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" повідомив, що через зупинку станції значно знижена надійність електропостачання споживачів північної частини області.

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що в Щасті в результаті обстрілу з боку російських найманців загорілася і вибухнула АЗС.

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/ Facebook/sergey.gaidai.loga

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

"В результаті обстрілу бойовиками з окупованих території смт Щастя загорілася і вибухнула АЗС", - написав він у Telegram-каналі.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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