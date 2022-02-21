Бойовики накрили Щастя потужним вогнем: зупинена Луганська ТЕС, підірвана АЗС

В результаті обстрілу ворога пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС в місті Щастя.
У понеділок, 21 лютого, в результаті ворожого обстрілу припинена робота Луганської теплоелектростанції в Щасті Луганської області внаслідок пошкодження всіх ліній електропередач, що відходять від неї.
"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС в Щасті. Станція зупинена!"- написав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.
Раніше він повідомив, що селище Врубівка і місто Щастя знаходяться під обстрілом з боку російських найманців, пошкоджена інфраструктура, доступу ремонтних бригад для її відновлення поки що немає.
Оператор системи розподілу ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" повідомив, що через зупинку станції значно знижена надійність електропостачання споживачів північної частини області.
У свою чергу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що в Щасті в результаті обстрілу з боку російських найманців загорілася і вибухнула АЗС.
"В результаті обстрілу бойовиками з окупованих території смт Щастя загорілася і вибухнула АЗС", - написав він у Telegram-каналі.
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
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