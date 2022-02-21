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За участю Радбезу ООН, ФРН і Туреччини: Україна запропонувала новий формат по Донбасу

21 лютого 2022, 13:42

Дмитро Кулеба запропонував провести саміт для врегулювання на Донбасі.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / Reuters

Україна пропонує новий формат переговорів щодо врегулюванню на Донбасі за участю Радбезу ООН.

У переговорному процесі можуть взяти участь п'ять постійних членів Радбезу ООН, Україна, Німеччина, а також Туреччина, цитує міністра закордонних справ Дмитра Кулебу прес-служба МЗС.

Він упевнений в тому, що саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.

"Ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію і формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина і Туреччина", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон по телефону обговорив ситуацію навколо нарощування числа військ РФ на кордоні з Україною з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Макрон і Путін в ході телефонної розмови в неділю домовилися про необхідність знайти дипломатичне вирішення української кризи.

Міністри закордонних справ двох країн зустрінуться з цією метою найближчим часом і працюватимуть над можливим самітом на вищому рівні з Росією, Україною та союзниками для встановлення нового порядку безпеки в Європі, йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Під час телефонних президенти домовилися організувати зустріч Тристоронньої контактної групи по Україні "в найближчі години".

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