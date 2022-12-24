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Бойовики з "адміністрації ЛНР" втекли зі Сватового, ЗСУ наближаються - Гайдай

24 грудня 2022, 13:19
Як каже військовий губернатор Луганщини Сергій Гайдай, ЗСУ у важких боях, але просуваються до міста Сватове (важливого центру).
ВСУ, Гайдай
Бойовики з "адміністрації ЛНР" втекли зі Сватового, ЗСУ наближаються-Гайдай / t.me/luhanskaVTSA і УНІАН

Бійці ЗСУ в жорстоких боях просуваються до міста Сватове (Луганська область). Про це повідомив губернатор регіону Сергій Гайдай.

"Поки все стабільно. Відбивали наступи і в Стельмахівці, і в Білогорівці. Окупанти постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському і Макіївці стріляють постійно. Іноді і танки намагаються десь прорватися. Можу сказати, що зі Сватового "адміністрація" так званих "ЛНР" поїхала в Луганськ", — зазначив чиновник.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні Сили України можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника Міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться весною наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російської армії триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Інші новини:

новини Луганська Сергій Гайдай війна Росії та України
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