Боєць ЗСУ "підірвав" мережу потужним співом треку "Брати українці"

Юрій Городецький / скріншот з відео

Український військовослужбовець Юрій Городецький вразив всесвітню мережу тим, що потужно заспівав патріотичну пісню "Брати українці", записав виконання на відео і виклав на свою сторінку в сервісі TikTok.

Користувачі засипали його компліментами в коментарях і окремо відзначили, що особливо актуально ця пісня звучить на тлі новин про загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Відомо, що Городецький служить у званні старшого солдата 28-ї механізованої бригади імені лицарів Зимового походу.

"Брати українці" - написана в 2014 році (ще до початку російської агресії на Донбасі) пісня гуртути "Шабля". Автором слів і музики фронтмена колективу Володимира Гейзера.

До слова, у 2015-му на Всеукраїнському форумі ветеранів та учасників антитерористичної операції композиція була визнана офіційним гімном АТО.

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Нагадаємо, раніше в Україні учні Шкіль почали масово співати, знімати на камери смартфонів і викладати в сервіс Tik-Tok ролики з виконанням приспіву пісні "Батько наш Бандера, Україна - мати".

Такий флешмоб тривав в TikTok кілька місяців і містив безліч жартів-мемів з приводу нинішніх взаємин України і Росії.

Пізніше "Батько наш Бандера" співак Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виконав у рамках новорічного випуску "Дизель-шоу".