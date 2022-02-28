Україна має вступити до Євросоюзу - у Брюсселі зробили заяву

Євросоюз бачить Україну у своїх лавах у майбутньому / УНІАН

Україна з часом повинна вступити до Євросоюзу, це країна Європи, яку Брюссель хоче бачити в європейській родині. Держава вже бере участь у деяких процесах, таких як інтеграція українського ринку до єдиного ринку ЄС. Проводиться тісна співпраця за низкою напрямків. Про це заявила очыльниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

У інтерв'ю Euronews журналіст їй сказав про те, що європейці вже виходять на вулиці із закликом вирішити питання України в ЄС. Внаслідок цього він поставив їй питання, чи готові у Брюсселі до того, щоб Україна стала кандидаткою на вступ до Союзу.

У відповідь вона сказала, що Україна вже тісно співпрацює з Євросоюзом і з часом повинна вступити до ЄС, оскільки це країна Європи, а Брюссель хоче бачити її в європейській родині.

"Україна бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції українського ринку до єдиного ринку ЄС. Ми дуже тісно співпрацюємо, наприклад, в енергетиці, в інших сферах. З часом Україна повинна вступити до ЄС, ця країна - одна з нас, і ми хочемо бачити її в європейській родині", - підкреслила Урсула фон дер Ляйен.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що саме зараз настав вирішальний момент, коли в Євросоюзі повинні ухвалити рішення про євроінтеграцію України. За його словами, Київ цього заслужив, і найкращою підтримкою української держави в складній ситуації буде саме рішення про прийняття країни до ЄС.