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Блекаут по всій території України: в Міненерго назвали 2 можливі причини

Юрій Берендій
2 грудня 2023, 18:00
За словами міністра енергетики, станом на зараз ремонтні бригади з усієї України працюють на західній Україні, щоб відновини електропостачання.
Блекаут по всій території України: в Міненерго назвали 2 можливі причини
В Міненерго назвали умови відключення світла для громадян / Колаж Главред, фото: УНІАН

Україна готова до приходу зими, і відключення електроенергії не плануються, за умови відсутності сильних ворожих обстрілів та природних катастроф. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Він підкреслив, що наразі єдиним чинником, який може спричинити відключення електропостачання, є погодні умови.

"Ми готові до проходження цієї зими, І якщо не буде масованих ударів, які матимуть драматичний вплив на енергосистему, або стихійних лих, то відключень не буде", - наголосив Галущенко.

Міністр енергетики України зауважив, що сьогодні відзначаються надзвичайно складні погодні умови. Він вказав на те, що протягом цього тижня природні стихії спричинили серйозні проблеми в Одеській, Миколаївській і Київській областях, і наразі вони просунулися на захід країни.

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"Тому зараз відбуваються відключення, бо є велика кількість поривів електроліній на заході України", - додав Галущенко. За його словами, в трьох областях, де раніше вирувала стихія, вже відновлено електропостачання, крім окремих випадків, де завершуються ремонтні роботи.

Міністр відзначив, що в даний момент на заході України працює найбільша кількість ремонтних груп з усієї країни, і це робиться з метою якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Герман Галещенко також прокоментував блекаут на Запорізькій атомній станції. За його словами це загроза повторення Фукусіми в Україні.

"Ключове те, що відбувся черговий - восьмий, блекаут на ЗАЕС. Кожний блекаут це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми (мова про аварію на АЕС в Японії 2011 року, що відбулась через землетрус, і це була найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року, - ред.) в Україні", - сказав Галущенко.

Міністр висловив необхідність прийняття більш рішучих заходів у зв'язку із діями Росії навколо ЗАЕС. Він підкреслив, що потенційні наслідки аварії на атомній електростанції можуть мати значний масштаб. Галущенко також повідомив про проведені розрахунки, які вказують на можливі наслідки аварії у 2022 році, зокрема розповсюдження радіації в напрямку Криму та окремих сусідніх країн України, таких як Румунія та Туреччина.

"Розрахунки цього року показували, що вибух радіації піде більше на західну частину України та на країни, які межують з нами на західному кордоні. Це дуже небезпечна ситуація взагалі", - сказав глава міністерства.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Герман Галущенко, керівник Міністерства енергетики України, відзначив, що російські окупанти активно працюють над знищенням максимальної кількості об'єктів національної енергетичної системи. Управління сподівається, що вдасться уникнути відключень електроенергії взимку.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вказав на те, що Росія здійснює розвідувальні дії та старається здобути інформацію про стан енергетичної інфраструктури України.

У той же час, за інформацією британської розвідки, окупанти накопичили достатню кількість ракет на складах, щоб продовжувати повітряні атаки по території України.

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обстріли блекаут
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