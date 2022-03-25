"Не витримала тисняви": юна харків'янка через війну почала народжувати прямо на кордоні

Малюк змінив плани всієї родини / ua.depositphotos.com

У вагітної кколярки-біженки з Харківщини сутички почалися в черзі на пункті пропуску за кордон до Польщі. Дівчина не витримала тисняви як то кажуть в ТСН, вагітність у 16-річної дівчини протікала важко, тому сім'я хотіла перетнути кордон.

Останні тижні вагітності школярка провела в підвалі магазину рідного міста Лозова на Харківщині.

Але в пішохідній черзі вагітній школярці стало погано і почалися передчасні сутички.

"Були перейми, забрала швидка. Ми народили хлопчика Діму, 3800", - розповідає молода мама.

Тепер юна мати з немовлям знаходяться у волонтерському центрі Новояворівська. Малюкові дали все необхідне і поселили сім'ю в кімнату в гуртожитку училища серед таких же втікачів від війни.

"Він "виліз" в 38,5, а повинен був сидіти до 40 тижня, спеціально, щоб я не поїхала, а я і не хотіла фактично їхати, у мене були сльози", - розповідає дівчина.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав страшну українських дітей, яких викрали російські окупанти.

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