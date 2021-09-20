Під Києвом п'яний на авто тікав від погоні і вистрілив цілу обойму в поліцейських

Під Києвом п'яний на авто тікав від погоні / скріншот з відео

У понеділок, 20 вересня, в місті Вишгород (Київська область) п'яний чоловік на елітному автомобілі намагався сховатися від поліцейських і вів по них стрілянину з пістолета. Про це повідомляють представники Вишгородського районного управління поліції.

За словами правоохоронців, під час патрулювання міста вони зупинили автомобіль Audi, 33-річний водій якого хаотично рухався по дорозі. У відповідь чоловік не зупинився і почав погрожувати зброєю. Після чого намагався втекти.

На вимогу поліцейських зупинитися, водій легкового авто не реагував і продовжував рух. Правоохоронці переслідували водія, проте порушник неодноразово створював аварійні ситуації і зробив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля патрульних. Через 40 хвилин оперативникам все ж вдалося зупинити зловмисника – вже в межах Києва. Прилад-"драгер" показав в його крові 2,5 проміле алкоголю.

Відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше в Харкові 55-річного протоієрея колишньої УПЦ МП Богдан Іванчук їздив по місту за кермом в стані алкогольного сп'яніння і спровокував ДТП, з місця події якого спробував втекти.

"Сьогодні копи прийняли Буху святість на окружному мосту в бік Золочева. Гналися за ним з вулиці Отакара Яроша. Був п'яний у м'ясо, насилу стояв на ногах, навіть розмовляти не міг", — цитує видання Newsroom очевидця події.