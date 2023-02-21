"Біомасу можна гнати й по болоту": експерт пояснив, чи зупинить тепла погода наступ РФ

Армія РФ менше залежить від погодних умов на відміну від українських військових.

Армія РФ використовує тактику повільного продавлювання фронту / Фото УНІАН , militaryarms.ru

Політичний та військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий оцінив можливості російського наступу в умовах теплої погоди та наближення весни.

Відповідаючи на запитання, чи прив'язана армія країни-агресора РФ до погодних умов, експерт відповів: "Менше, ніж ми".

"Справа в тому, що при такій тактиці повільного продавлювання фронту (100 метрів за день, кілометр за тиждень), особливо під час ближнього бою біомасу можна гнати і по болоту" " - пояснив Дикий в інтерв'ю Главреду.

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За його словами, українській стороні хотілося б іншого – класичних проривів ворожого фронту бронетехнікою, глибоких рейдів у тил ворога.

"І тут стан ґрунту важить набагато більше, тому що питання в тому, де проїжджає бронетехніка. Тому що якщо танк ув'язає – це вже серйозна проблема. Загалом якісь суттєві просування можливі лише після весни, коли все висохне", - резюмував Дикий.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін незабаром планує оголосити нову хвилю мобілізації. Як пише The New York Times, в РФ можуть мобілізувати ще сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних.

Як повідомляв Главред, Україна зможе повернути ініціативу на полі бою у 2023 році за умови "достатньої та своєчасної підтримки Заходу". Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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