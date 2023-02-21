В України є потенціал повернути ініціативу на фронті в 2023 році: в ISW назвали умову

Днями президент Зеленський та міністр оборони Резніков зробили синхронні заяви про підготовку ЗСУ до контрнаступу найближчим часом.

Україна здатна повернути ініціативу на полі бою в 2023 році / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Україна зможе повернути ініціативу на полі бою в 2023 році за умови "достатньої і своєчасної підтримки Заходу". Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ. Глава Білого дому зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив, що США нададуть Києву додатково 500 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи гаубичні снаряди, протитанкові ракети, радари повітряного спостереження та іншу допомогу.

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков днями зробили синхронні заяви про підготовку ЗСУ до контрнаступу найближчим часом.

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У звіті наголошується і важливість оборони Бахмута. Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати місто, але "не за будь-яку ціну".

Експерти ISW продовжують вважати рішення України щодо оборони Бахмута стратегічно обґрунтованим зусиллям, спрямованим на те, щоб затиснути російські сили на окремій ділянці фронту.

"Зеленський, ймовірно, пом'якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб зробити обмежену риторичну поступку офіційним особам США. Вже давно зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи опинитися в оточенні, тому коментар Зеленського навряд чи свідчить про реальну зміну стратегії Києва", - зазначають у звіті.

Експерти нагадали, що раніше неназвані представники американського оборонного відомства висловили стурбованість з приводу здатності Сил оборони одночасно захищати Бахмут і проводити контрнаступальні операції.

Аналітики також нагадують, що член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Росія кинула "всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область", підтвердивши оцінку, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можуть бути розгорнуті й змінити хід операцій.

"Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ISW, що Україна здатна повернути собі ініціативу в 2023 році за умови достатньої та своєчасної підтримки Заходу", - резюмували експерти.

Як повідомляв Главред, у Росії немає дедлайнів з проведення атак в Україні. У РФ все вимірюється не стільки часом, скільки кількістю втрат, які ЗСУ повинні завдати армії РФ, після чого нові російські частини стануть остаточно небоєздатними. Про це заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Також, за його словами, війна Росії проти України могла б закінчитися навесні 2023 року або хоча б до цього моменту могла бути близькою до завершення. Але цей сценарій не спрацював. Тепер країна-агресорка РФ розраховує на затягування конфлікту, сподіваючись на втому Заходу від війни в Україні.

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