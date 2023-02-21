УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В України є потенціал повернути ініціативу на фронті в 2023 році: в ISW назвали умову

21 лютого 2023, 07:08
Днями президент Зеленський та міністр оборони Резніков зробили синхронні заяви про підготовку ЗСУ до контрнаступу найближчим часом.
ВСУ, війна, українські військові
Україна здатна повернути ініціативу на полі бою в 2023 році / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Україна зможе повернути ініціативу на полі бою в 2023 році за умови "достатньої і своєчасної підтримки Заходу". Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ. Глава Білого дому зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив, що США нададуть Києву додатково 500 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи гаубичні снаряди, протитанкові ракети, радари повітряного спостереження та іншу допомогу.

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков днями зробили синхронні заяви про підготовку ЗСУ до контрнаступу найближчим часом.

відео дня

У звіті наголошується і важливість оборони Бахмута. Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати місто, але "не за будь-яку ціну".

Експерти ISW продовжують вважати рішення України щодо оборони Бахмута стратегічно обґрунтованим зусиллям, спрямованим на те, щоб затиснути російські сили на окремій ділянці фронту.

"Зеленський, ймовірно, пом'якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб зробити обмежену риторичну поступку офіційним особам США. Вже давно зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи опинитися в оточенні, тому коментар Зеленського навряд чи свідчить про реальну зміну стратегії Києва", - зазначають у звіті.

Експерти нагадали, що раніше неназвані представники американського оборонного відомства висловили стурбованість з приводу здатності Сил оборони одночасно захищати Бахмут і проводити контрнаступальні операції.

Аналітики також нагадують, що член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Росія кинула "всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область", підтвердивши оцінку, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можуть бути розгорнуті й змінити хід операцій.

"Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ISW, що Україна здатна повернути собі ініціативу в 2023 році за умови достатньої та своєчасної підтримки Заходу", - резюмували експерти.

Як повідомляв Главред, у Росії немає дедлайнів з проведення атак в Україні. У РФ все вимірюється не стільки часом, скільки кількістю втрат, які ЗСУ повинні завдати армії РФ, після чого нові російські частини стануть остаточно небоєздатними. Про це заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Також, за його словами, війна Росії проти України могла б закінчитися навесні 2023 року або хоча б до цього моменту могла бути близькою до завершення. Але цей сценарій не спрацював. Тепер країна-агресорка РФ розраховує на затягування конфлікту, сподіваючись на втому Заходу від війни в Україні.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:08

В України є потенціал повернути ініціативу на фронті в 2023 році: в ISW назвали умову

06:39

У Німеччині назвали терміни поставки в Україну БМП Marder і боєприпасів для Gepard

06:20

Пригожин поспішає до кінця весни закопати всіх зеків у землюПогляд

05:35

Гороскоп на березень 2023 року для Дів: розставання, прибуток і позбавлення від проблемВідео

04:55

"Готуємося до всього": експерт пояснив, чого варто очікувати від РФ в найближчі дніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

04:03

"Потрібно затягнути пояси": Путін готує "сюрпризи" для росіян - військовослужбовецьВідео

03:30

Повалення режиму Путіна і звільнення Криму: Пономарьов назвав умови великих змін в РФВідео

03:05

Відома українська стрибунка показала на камеру спекотні поцілунки в яскравому бодіВідео

02:40

Як приготувати гору смачнющих котлет за копійки: секретні інгредієнти, які можна додати до фаршуВідео

Реклама
02:05

"РФ жадає території України": у Мережу злили секретні записки Буша за 2009 рік

01:33

"Старіюча баба хапається за все": Волочкова задерла спідницю прямо на сценіВідео

00:51

Чому 21 лютого не можна чіпати гроші: прикмети і важливі заборониВідео

00:06

Україна працює над постачанням озброєння, якого не було раніше у пакетах допомоги - ЗеленськийВідео

00:03

Названо ідеальних дружин за знаком зодіаку: вони головні героїні чоловічих мрійВідео

20 лютого, понеділок
23:50

"РФ може відправити на Київ 100 літаків": експерт про те, скільки літаків зможуть прорватисяВідео

23:30

"Наступні дні будуть вирішальними для всього світу": Бербок заявила про жахливі наслідки війни в УкраїніВідео

23:03

Чому 22 лютого не можна чіпати і чесати вуха: прикмети і головні заборониВідео

23:02

"Не залишає місця для дипломатичних відносин": Грузія образилась на дії УкраїниВідео

22:49

Байден чітко зрозумів, навіщо Україні винищувачі, коли почув сирену в Києві - ПодолякВідео

22:08

Чому на похорон надягають чорне: вигадані непотрібні правила чи важливі традиції

Реклама
21:47

Жизель Бюндхен похвалилася сталевими кубиками пресу на бразильському карнавалі

21:29

Україна допоможе Молдові з Придністров’ям: Зеленський назвав головну умовуВідео

20:51

Будинки з людьми можуть впасти: у Туреччині новий потужний землетрусВідео

20:45

Байден показав Путіну середній палецьПогляд

20:40

У бою з окупантами загинув снайпер ЗСУ, який пройшов навчання в Британії

20:35

Христина Горняк назвала винних у її розлученні з Володимиром Остапчуком

20:20

"Зараз потрібна максимальна мобілізація": Кулеба заявив, що Україна готується до великої битвиВідео

20:07

Вєрка Сердючка розбовкала діагноз Андрія ДанилкаВідео

19:53

Очікуваний усіма наступ РФ все ще може відбутися - РезніковВідео

19:49

Як візит Байдена до Києва ткнув Путіна носом у його провалПогляд

19:40

"Вершина нашої мрії": Ігнат розповів, яка зброя знищить окупантів та наблизить Україну до перемогиВідео

19:39

Говорили про наступні місяці на фронті: у Байдена розкрили деталі переговорів із ЗеленськимВідео

19:00

Вичісуємо кішку правильно: 5 кроків до блискучої і шовковистою вовни

18:45

Байден "зламав" промову Путіна: експерт сказав, про що заявить диктатор РФ 21 лютогоВідео

18:34

Блогерка зривала з себе шкіру нігтями після спроб повторити модний образ Doja CatВідео

18:26

"Там поляже ще не одна тисяча росіян": військовий пояснив, чому окупанти вчепилися у ВугледарВідео

17:55

Медведєв в істериці через візит Байдена в Київ: він раптово визнав потужну підтримку України ЗаходомВідео

17:39

73-річний Річард Гір був екстрено госпіталізований в Мексиці

17:35

Росія цього тижня готує реванш - ЗеленськийВідео

17:28

Що буде, якщо тиждень не мити голову: ці наслідки ніколи не забудутьсяВідео

Реклама
16:56

"Точно знаю, що питання вирішене": Резніков анонсував передачу авіації УкраїніВідео

16:53

Увірветься буревій: погода в Україні кардинально зміниться - синоптикиВідео

16:52

Як схуднути, якщо вам за 40: прості поради, що ведуть до ідеального тілаВідео

16:38

Як приготувати омлет з одного яйця: бюджетний і смачний сніданок забезпечений

16:37

США зв’язувалися з РФ перед візитом Байдена до Києва – АРВідео

16:15

"Витирати з фільмів навчилися пики": Назаров висміяв жалюгідні спроби РФ прибрати артистів з кіноВідео

16:11

"У них понад 700 літальних апаратів": ворог готується до "нестандартних дій" - ІгнатВідео

16:09

Вадим Машуров досьє

15:58

"Готують хаос": окупанти влаштують навалу 24 лютого, буде бій за одне місто України - астрологВідео

15:56

Мікробів більше, ніж на унітазі: чим протирати телефон, щоб не угробити його

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти