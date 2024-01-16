Били за те, що високий, втратив 45 кг: з полону повернули чемпіона України з баскетболу 3х3

Баскетболіста били за те, що він високий і спортивної статури, а росіян це дуже дратувало. За час перебування у російському полоні спортсмен дуже схуднув.

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З полону повернули чемпіона України з баскетболу 3х3/ колаж: Главред, фото: Федерація баскетболу України

Український баскетболіст Борис Завацький під час перебування у російському полоні втратив 45 кг ваги. Окупанти били полоненого і часто відправляли у карцер. Стан здоров'я спортсмена суттєво погіршився.

Про це розповіла дружина Завацького Юлія, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. Спортсмена повернули з полону під час обміну полоненими 3 січня цього року.

У ФБУ зазначають, що Борис Завацький відомий передусім виступами у харківській аматорській баскетбольній лізі, проте він має досягнення також і в професійному баскетболі. На початку 2000-х років він грав у Вищій лізі за харківський "Політехнік", а 1999 року був чемпіоном України з баскетболу 3х3.

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Спортсмен добровольцем пішов на війну захищати Україну ще у 2015 році. Наприкінці 2021 року він звільнився зі служби, але після початку повномасштабного вторгнення знову пішов служити.

За 5 місяців, коли він був не на службі, він встиг одружитися з дівчиною Юлією. Колись вони разом навчалися в інтернаті і Юлія була першим коханням Бориса, але після інтернату вони майже 20 років не спілкувалися.

"Він казав, що нарешті знайшов своє кохання. Хоча все одно рвався на фронт, не міг знайти себе в цивільному житті. Та й зараз, одразу після обміну, він рветься назад йти захищати Україну. Хоча зрозуміло, що треба багато часу на відновлення", – розповіла Юлія.

Баскетболіст захищав рідну державу у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. 25 березня 2022 року біля села Вільхівка на Харківщині він зник під час виконання бойового завдання. Воїн потрапив у засідку і його взяли в полон.

"Він пробув у полоні 21 місяць. Через Червоний Хрест я дізналась, що він живий, перебуває в полоні. З ним там був ще один спортсмен – кікбоксер Олексій Ануля – так от він за себе і за Бориса розповідав, що їх били навіть просто за те, що вони високі зростом, спортивні, і це росіян дуже дратувало, у карцер садили", – розповіла дружина військового Юлія.

Вона зазначила, що чоловік поки що не розповідав їй багато про полон. У той же час вона зазначила, що Борис у полоні втратив майже 45 кілограмів. З нього там знущались, у нього була контузія і взагалі стан здоров'я суттєво погіршився.

"Я його не впізнала на тих світлинах, які він мені надіслав після обміну. Це все зараз фіксується для ООН. Але він не зламався. Це патріотична людина, він завжди за Україну", – зазначила Юлія.

Обмін полоненими

В Україну 3 січня з російського полону повернулися 230 українських військових. Серед них були захисники Маріуполя, острови Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші.

Це найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед тих, кого вдалося повернути, 48 осіб мали статус "зниклий безвісти".

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про те, що мінімум одного з військових у російському полоні піддали тортурам. Чоловік повернувся у поганому стані, втратив десятки кілограмів.

"Щодо окремої історії. Сьогодні повідомив один хлопець, що його декілька разів вивозили нібито на обмін, а потім повертали і казали, що від тебе відмовилась Україна. Весь цей час насправді російська сторона його не погоджувала на обмін", – розповів Лубінець.

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