'Били струмом по статевих органах': мешканець Херсона розповів про страшні подробиці тортур росіян

Окупанти знущалися з мирного населення у Херсоні / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська коїли небувалі звірства проти мерного населення у Херсоні. Так, один із місцевих жителів розповів про жахливі тортури, які йому довелося пережити.

Відео із розповіддю постраждалого опублікувало видання The Insider. Він не став розповідати про усі тортури, які йому довелось пережити. Згадав лише декілька. Від почутого просто мурахи по шкірі…

"Прив'язують до стільця вас. Дроти – один на статевий орган, інший на руку. І починають бити. Потім кладуть вас на землю, на підлогу. Кладуть рушник на голову, ллють воду. І ви задихаєтеся", - поділився постраждалий.

Мешканець Херсона розповідає про звірства росіян / Скріншот

"Потім вивозять на річку і пропонують – що вам відрізати, який статевий орган? На річці, тому що там, напевно, легше було скинути тіло", - додав він.

Нагадаємо, у звільненому Херсоні СБУ виявила катівню росіян. Окупанти в нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Росіяни допитували і жорстоко катували херсонців. Під час огляду катувальної були виявлені предмети, що вказують на ознаки тортур.

Також один із місцевих жителів Херсона раніше показав в'язницю, де з нього та інших цивільних знущалися російські окупанти. "У 20 камерах було понад 180 ув'язнених. Щодня людей катували. Якщо ви увійдете до в'язниці і побачите, що вони написали на стінах, ви побачите, як сильно вони нас ненавиділи", - розповів він.

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