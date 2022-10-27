"Жесть - виламують двері і заселяються в житло": Кондратюк розповів про звірства ворогів під Херсоном

Ігор Кондратюк / УНІАН

Легендарний український медіаменеджер, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розповів про поневіряння своїх родичів, які як і раніше залишаються в тимчасово окупованих районах Херсонщини. Жорсткі деталі їхніх Бід Кондратюк повідав в інтерв'ю для YouTube-каналу Rostyslove Production.

"Росіяни та іранці, до речі, займають їхні квартири, їхні будинки, не питаючи, де людина, чи виїхав він. Виламують двері. Спочатку ходили робили обхід, ставили літери "зет", коли ще Росгвардія заходила в населений пункт і перевіряла будинку. Хтось відкривав, хто не відкривав – ламали двері і спокійно йшли. А зараз там масове заселення незаселених житлових приміщень. Або навіть заселених, але не власниками. Там, правда, жесть", - каже Кондратюк.

До слова, рідне для Кондратюка село Пригір'я на півночі Херсонщини ЗСУ звільнили ще у квітні. Але частина родичів продюсера досі живе в окупації. Вірніше, вони там виживають.

"Зв'язок з ними є по Вайберу і Телеграму, іншого не дано. І нічого не дано, крім виживання. Чекають всі ВСУ. Херсонщина - це взагалі не проросійська територія, хто б що не говорив. Такого не було і не буде", - підсумував Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селеб", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

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