У "ДНР" хочуть стратити полонених іноземців: бойовики назвали їхні імена

У "ДНР" погрожують стратити іноземців / УНІАН

Бойовики так званої "ДНР" викрали трьох іноземців і утримують їх у полоні. Чоловіків збираються стратити. Про це заявили в так званій "генпрокуратурі республіки".

Бойовики звинувачують полонених у допомозі українським військовим, адже вони брали участь у війні в якості добровольців.

Йдеться про підданих Великобританії Шона Піннера і Ендрю Хіллі, а також про громадяни Марокко Саадуна Брагіма.

Зараз полонені очікують незаконного засідання суду. Бойовики стверджують, що полоненим загрожує вища міра покарання - смертна кара.

Варто відзначити, що дії бойовиків "ДНР" можна вважати злочинними, згідно з міжнародним правом. Сам же суд "ДНР" не має ніякої юридичної сили і є незаконним.

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Нагадаємо, раніше терористи з "ДНР" почали погрожувати стратою захисникам Маріуполя, які зараз перебувають у полоні. Таку заяву зробив "глава Міністерства юстиції" так званої "ДНР" Юрій Сироватка, він сказав, що українських полонених, в тому числі і бійців з заводу Азовсталь, збираються "судити", і деяких з них можуть піддати страти.

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