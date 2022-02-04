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Квитки на потяг за ковідну тисячу: що робити, якщо коштів на купівлю не вистачає

4 лютого 2022, 03:35

Якщо квиток коштує більше, ніж у вас лишилося на рахунку, розбити платіж на частини не вдасться.

Заплатити за квитки на потяг з різних карток не вдасться/ Укрзалізниця, УНІАН

Якщо ви хочете придбати квиток на потяг за ковідну 1000 гривень, але на у вас на рахунку не лишилося повної необхідної суми, то доплатити потрібний залишок з іншої картки не вдасться. На картці з виплатами від держави за вакцинацію повинно бути не менше суми вартості квитка.

Про це розповіли в Укрзалізниці на сторінці у Facebook, відповідаючи на найпоширеніші питання щодо купівлі квитків за ковідну тисячу.

"Ліміт на купівлю квитків карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній. Тобто можна вибрати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1000 гривень", – зазначили у компанії.

При цьому на картку єПідтримка не можна докласти якісь кошти, щоб сума на картці досягнула потрібного рівня. В Укрзалізниця наголосили, що це цільова картка, і на неї може зарахувати кошти тільки держава за вакцинацію. Сам громадянин перерахувати туди власні гроші не може.

Також компанія опублікувала інструкцію, як придбати квиток за ковідні кошти. Зазначається, що квитки можна купити на сайті Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в офіційному чат-боті у Viber, Telegram, Facebook Messenger й Apple Messages.

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Щоб купити квиток на потяг у месенджері, потрібно:

  • лишити свій номер телефону, отримати код підтвердження, після чого дати згоду на обробку ваших даних,
  • прийняти правила, які дозволяють користуватися потягами лише пасажирам з сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу чи одужання від хвороби, або з негативним ПЛР-тестом, зробленим за менш ніж 72 години,
  • далі потрібно обрати станції відправлення і прибуття, дату поїздки, тип вагона і місце у ньому тощо,
  • потім додати картку єПідтримка і оплатити квиток з її допомогою.

Раніше програму з виплат державою грошей за COVID-вакцинацію єПідтримка розширили на підлітків. Підлітки віком від 14 до 18 років зможуть отримати ковідні кошти з 7 лютого.

Нагадаємо, Шмигаль також повідомив, що Кабмін дозволить людям з інвалідністю І і ІІ групи витрачати кошти за COVID-вакцинацію на лікарські засоби, а в подальшому – і на оплату комунальних послуг.

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