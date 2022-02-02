Підлітки в Україні отримають гроші за COVID-вакцинацію: уряд розширив програму

Підліткам в Україні виплачуватимуть гроші за вакцинацію з 7 лютого/ Reuters, УНІАН

Програму з виплат державою грошей за COVID-вакцинацію "єПідтримка" розширили на підлітків.

Отримати відповідні кошти зможуть після щеплення від коронавірусу підлітки віком від 14 до 18 років. Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

"Уряд сьогодні (2 лютого, – ред.) розширив ініціативу президента. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі, кошти програми можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби", – зазначив очільник уряду.

У той же час очільник Мінцифри Михайло Федоров уточнив, що кошти можна буде отримати з 7 лютого.

Шмигаль нагадав, що від початку дії програми "єПідтримка" загалом українці вже витратили 2,3 мільярди гривень.

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Нагадаємо, Шмигаль також повідомив, що Кабмін дозволить людям з інвалідністю І і ІІ групи витрачати кошти за COVID-вакцинацію на лікарські засоби, а в подальшому – і на оплату комунальних послуг. Протокольне рішення про відповідне розширення програми прийняли у середу, 2 лютого.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що програму "єПідтримка" розширять і дозволять для людей старше 60 років оплачувати комуналку за ковідні кошти.

Також глава держави назвав вакцинацію умовою закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 році. Він наголосив, що також важливо "не ризикувати, довіряючи різним пліткам або чуткам".

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