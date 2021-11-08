Чиновники пояснили, чому вчителям без щеплення не сплатять лікарняні та не нараховуватимуть стаж

Чиновники пояснили, чому вчителям без щеплення не сплатять лікарняні / УНІАН

Педагогів, які не зробили щеплення проти COVID-19, будуть активно усувати від роботи з 8 листопада ‒ причому вони залишаться без зарплати і стажу за цей час, а також не отримають виплати за лікарняними листами. Про це заявив у рамках брифінгу Державної служби України з питань праці в. о. керівника відомства Ігор Дегнера.

Чиновник підкреслив, що стаж для розрахунку виплат, пов'язаних з тимчасовою втратою працездатності, прив'язується до того періоду роботи, за який сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) по зарплаті.

За словами Дегнера, зарплата працівника виплачується за фактично виконану роботу. Якщо людина не виконує роботу, оскільки відсторонена, то і нарахування заробітної плати не відбувається.

"Відповідно, всі стажі, які прив'язані до сплати ЄСВ, також не враховують цей період", – підкреслив Дегнера.

Чиновник додав, що також працівникам, відстороненим від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не надаватимуть допомогу за лікарняними листами.

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"Адже допомога з тимчасової втрати працездатності в цьому випадку не фінансується, оскільки, згідно із законодавством, соціальне страхування втрачено працівником за час лікування", - підсумував Дегнера.

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Нагадаємо, раніше український Кабінет Міністрів затвердив порядок відсторонення від роботи співробітників підприємств, установ і організацій, які потрапляють під обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу СOVID-19. Про це йдеться в постанові уряду №1096, яка набирає чинності з 8 листопада.

Документ зобов'язує керівників державних органів, керівників підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов'язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком і які відмовляються або ухиляються від проведення щеплень.