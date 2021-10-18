"Бив своїх маленьких дітей і нападав на копів з собаками": у Дніпрі затримали дебошира

Дебошир затриманий-після того, як поліцейським дивом вдалося ухилитися від його пітбулів. Відкрито два кримінальні провадження. Розслідування триває.
У Дніпрі чоловік нацькував собак на патруль поліції. Про це повідомляє портал Dp.reporter.ua.
За даними журналістів, подія сталася в багатоповерховому будинку на вулиці Усенка. Правоохоронці отримали виклик від жінки. За її словами, до неї звернулася її сусідка з багатодітної сім'ї, яка повідомила, що її чоловік закрився в квартирі і б'є дітей (у віці від 1 до 10 років).
Коли поліцейські прибули за адресою, то виявили п'яну жінку. Вона повідомила, що проживає в квартирі разом з колишнім чоловіком. І він сильно побив їх 8-річного сина, до того регулярно агресивно поводився. Правоохоронці спробували вести переговори з чоловіком, але той погрожував фізичною розправою і що в разі чого спустить на них бійцівських собак (двох пітбулів).
Зрештою бешкетник впустив правоохоронців у квартиру, але раптово дав команду собакам: "Взяти!". Поліцейським вдалося ухилитися від тварин.
В результаті собак забрали співробітники зооконтролю. Медики, які також прибули на виклик, оглянули дітей — у 8-річного хлопчика виявили гематоми на обличчі.
Дебошир затриманий. За фактом відкрили два кримінальні провадження. Розслідування триває.
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