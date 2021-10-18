"Бив своїх маленьких дітей і нападав на копів з собаками": у Дніпрі затримали дебошира

У Дніпрі затримали дебошира / УНІАН

У Дніпрі чоловік нацькував собак на патруль поліції. Про це повідомляє портал Dp.reporter.ua.

За даними журналістів, подія сталася в багатоповерховому будинку на вулиці Усенка. Правоохоронці отримали виклик від жінки. За її словами, до неї звернулася її сусідка з багатодітної сім'ї, яка повідомила, що її чоловік закрився в квартирі і б'є дітей (у віці від 1 до 10 років).

Коли поліцейські прибули за адресою, то виявили п'яну жінку. Вона повідомила, що проживає в квартирі разом з колишнім чоловіком. І він сильно побив їх 8-річного сина, до того регулярно агресивно поводився. Правоохоронці спробували вести переговори з чоловіком, але той погрожував фізичною розправою і що в разі чого спустить на них бійцівських собак (двох пітбулів).

Чоловік був своїх численних дітей / Репортер

Зрештою бешкетник впустив правоохоронців у квартиру, але раптово дав команду собакам: "Взяти!". Поліцейським вдалося ухилитися від тварин.

В результаті собак забрали співробітники зооконтролю. Медики, які також прибули на виклик, оглянули дітей — у 8-річного хлопчика виявили гематоми на обличчі.

Реклама

Дебошир затриманий. За фактом відкрили два кримінальні провадження. Розслідування триває.

Читайте такжеХлопець втік, поки його дівчину розривали іклами: 20-річну студентку загризли собаки

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі 57-річна жінка померла після нападу бездомного собаки на вулиці.

Загибла спливла кров'ю після того, як тварина перекусила їй артерію на нозі.

Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати в кареті швидкої допомоги.