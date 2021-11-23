У МОЗ назвали найстрашніше ускладнення від коронавірусу

У відомстві розповіли, як можна убезпечити себе від наслідків інфекції.
У Міністерстві охорони здоров'я України назвали найсерйозніше ускладнення від коронавірусної інфекції. На думку експертів відомства, це - тромбоз.
Відзначається, що тромби почали все частіше утворюватися в глибокій вені ноги. Але страшніше те, що таким чином вони можуть потрапляти в артерію легенів, що провокує летальність.
Симптоми тромбозу:
- біль і/або чутливість в ікрі або стегні;
- набряк ноги стопи або щиколотки;
- почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла.
Симптоми тромбоемболії легенів:
- задишка;
- часте дихання;
- біль у грудях;
- швидкий пульс;
- запаморочення;
- втрата свідомості.
Підвищений ризик утворення тромбозу
Тромбоз провокує куріння, вживання протизаплідних таблеток, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, вагітність, вживання алкоголю.
Також тромби з'являються при тривалій госпіталізації, операціях, онкології.
Нагадаємо, в Одесі з'явилася Нова смертельна небезпека, спровокована анонсованими віяловими відключеннями світла. Люди на кисні ризикують померти, так як концентратори працюють виключно від електрики.
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