У МОЗ назвали найстрашніше ускладнення від коронавірусу

Названі найстрашніші ускладнення від коронавірусу / Reuters

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали найсерйозніше ускладнення від коронавірусної інфекції. На думку експертів відомства, це - тромбоз.

Відзначається, що тромби почали все частіше утворюватися в глибокій вені ноги. Але страшніше те, що таким чином вони можуть потрапляти в артерію легенів, що провокує летальність.

Симптоми тромбозу:

біль і/або чутливість в ікрі або стегні;

набряк ноги стопи або щиколотки;

почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла.

Симптоми тромбоемболії легенів:

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задишка;

часте дихання;

біль у грудях;

швидкий пульс;

запаморочення;

втрата свідомості.

Підвищений ризик утворення тромбозу

Тромбоз провокує куріння, вживання протизаплідних таблеток, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, вагітність, вживання алкоголю.

Також тромби з'являються при тривалій госпіталізації, операціях, онкології.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася Нова смертельна небезпека, спровокована анонсованими віяловими відключеннями світла. Люди на кисні ризикують померти, так як концентратори працюють виключно від електрики.

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