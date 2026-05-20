"Після припинення вогню": в ОП заявили про проведення виборів та назвали дати

Вибори в Україні можуть відбутися навесні 2027 року, вважає радник глави Офісу президента.

В ОП заявили про проведення виборів в Україні та назвали дати / колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Михайло Подоляк:

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що технологічно вибори в Україні можна буде провести не раніше весни 2027 року. Про це він сказав у коментарі "Апостроф TV".

"Я вважаю, що це (вибори, – ред.) можливо лише через три місяці після сталого припинення вогню. Приблизно так. Це не самі вибори, а процедурно вони вже будуть запущені. Але це точно не навесні і навіть не восени цього року", – зазначив Подоляк.

На запитання, коли ж за таких умов вдасться провести вибори, Подоляк відповів: "Навесні наступного року".

"Але це тільки за умови системного тиску на Путіна", – додав він.

За його словами, Путін вважає, що на тлі війни на Близькому Сході у нього відкрилося "вікно можливостей" у війні з Україною.

Цим вікном можливостей, каже Подоляк, може бути весна, літо та осінь 2026 року, а після цього "все може досить швидко продовжуватися для Росії", якщо Україна буде нарощувати систематичні удари.

Скільки може тривати підготовка до виборів

Перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко говорив, що Україні знадобиться стабільний і тривалий період безпеки, щоб підготувати зміни до виборчого законодавства та організувати сам процес голосування — як в умовах воєнного стану, так і після його скасування.

За його словами, мінімально необхідний термін повного припинення вогню становить 60 днів.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що вибори в Україні відбудуться не під час тимчасового перемир'я, а після закінчення війни.

Відомо, що вибори в Україні після війни обійдуться приблизно в 6 млрд гривень ($140 млн). Голосування готуватиметься і проводитиметься за рахунок грошової допомоги закордонних донорів.

Представники виборчої комісії України вважають, що Україна не повинна проводити вибори у 2026 році. Таке рішення ставить Київ на шлях конфронтації зі США.

Про особу: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один із ключових спікерів ОП.

